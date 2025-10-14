Slovenke 25., Slovenci pa 26. na ekipnem EP v Gruziji

Slovenske šahistke so po devetih krogih ekipno evropsko prvenstvo, ki je potekalo v Batumiju v Gruziji, končale na 25. mestu z osmimi točkami. Slovenci so turnir zaključili na 26. mestu prav tako z osmimi točkami. Obe zasedbi sta v zadnjem krogu izgubili z Madžarkami in šahisti Litve. Naslova so osvojili Ukrajinci in Poljakinje.

Slovenke, 22. ekipa prvenstva, so dvakrat zmagale, imele so štiri neodločene izide in tri poraze. Zadnjega so doživele za zaključek proti severovzhodni sosedi. V dvoboju prvih igralk reprezentanc je z belimi figurami Laura Unuk remizirala z Zsoko Gaal, na drugi šahovnici je delitev točk podpisala tudi Zala Urh s Petro Papp. Izgubili sta Nadja Španko in Teja Vidic.

Slovenci so na lanski šahovski olimpijadi v Budimpešti zasedli deveto mesto. Po ratingih so bili 12. nosilci turnirja v Gruziji in so končali precej za svojim začetnim izhodiščem med 40 ekipami. Za konec prvenstva so z 1,5:2,5 izgubili z Litvo. Zmagal je z belimi figurami ruski velemojster v slovenski vrsti Vladimir Fedosejev na prvi deski, na drugi je njegov ruski kolega Anton Demčenko izgubil. Na zadnji je klonil še Matej Šebenik, pol točke je iztržil Jan Šubelj.

Ukrajinci so premagali Angleže z 2,5:1,5 ter s sedmimi zmagami ter po enim remijem in porazom osvojili 15 točk. Drugi je bil Azerbajdžan s 13 točkami, kolikor so jih zbrali za bron tudi Srbi, ki pa so imeli slabši drugi kriterij. Srbi, branilci naslova, so sicer v zadnji partiji na prvenstvu ugnali Azerbajdžance s 3:1. Sledile so tri reprezentance s po 12 točkami na čelu s četrtouvrščeno Nemčijo.

Poljakinje so končale s 16 točkami, ob osmih zmagah so doživele le en poraz. Za konec so z minimalno zmago odpravile Azerbajdžanke. Srebro so s 14 točkami osvojile Ukrajinke po remiju z 2:2 proti Armeniji. S 13 točkami je tretje mesto pripadlo Nemkam, ki so jim višjo uvrstitev v zadnjem dvoboju preprečile Bolgarke po zmagi z 2,5:1,5.

