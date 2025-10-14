Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
14. 10. 2025,
19.53

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Matej Šebenik Vladimir Fedosejev Zala Urh Teja Vidic Laura Unuk šah

Torek, 14. 10. 2025, 19.53

11 minut

Šah, Batumi, ekipno EP

Slovenke 25., Slovenci pa 26. na ekipnem EP v Gruziji

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Laura Unuk | Laura Unuk je za konec remizirala z Zsoko Gaal. | Foto Blaž Weindorfer/Sportida

Laura Unuk je za konec remizirala z Zsoko Gaal.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenske šahistke so po devetih krogih ekipno evropsko prvenstvo, ki je potekalo v Batumiju v Gruziji, končale na 25. mestu z osmimi točkami. Slovenci so turnir zaključili na 26. mestu prav tako z osmimi točkami. Obe zasedbi sta v zadnjem krogu izgubili z Madžarkami in šahisti Litve. Naslova so osvojili Ukrajinci in Poljakinje.

Slovenke, 22. ekipa prvenstva, so dvakrat zmagale, imele so štiri neodločene izide in tri poraze. Zadnjega so doživele za zaključek proti severovzhodni sosedi. V dvoboju prvih igralk reprezentanc je z belimi figurami Laura Unuk remizirala z Zsoko Gaal, na drugi šahovnici je delitev točk podpisala tudi Zala Urh s Petro Papp. Izgubili sta Nadja Španko in Teja Vidic.

Slovenci so na lanski šahovski olimpijadi v Budimpešti zasedli deveto mesto. Po ratingih so bili 12. nosilci turnirja v Gruziji in so končali precej za svojim začetnim izhodiščem med 40 ekipami. Za konec prvenstva so z 1,5:2,5 izgubili z Litvo. Zmagal je z belimi figurami ruski velemojster v slovenski vrsti Vladimir Fedosejev na prvi deski, na drugi je njegov ruski kolega Anton Demčenko izgubil. Na zadnji je klonil še Matej Šebenik, pol točke je iztržil Jan Šubelj.

Ukrajinci so premagali Angleže z 2,5:1,5 ter s sedmimi zmagami ter po enim remijem in porazom osvojili 15 točk. Drugi je bil Azerbajdžan s 13 točkami, kolikor so jih zbrali za bron tudi Srbi, ki pa so imeli slabši drugi kriterij. Srbi, branilci naslova, so sicer v zadnji partiji na prvenstvu ugnali Azerbajdžance s 3:1. Sledile so tri reprezentance s po 12 točkami na čelu s četrtouvrščeno Nemčijo.

Poljakinje so končale s 16 točkami, ob osmih zmagah so doživele le en poraz. Za konec so z minimalno zmago odpravile Azerbajdžanke. Srebro so s 14 točkami osvojile Ukrajinke po remiju z 2:2 proti Armeniji. S 13 točkami je tretje mesto pripadlo Nemkam, ki so jim višjo uvrstitev v zadnjem dvoboju preprečile Bolgarke po zmagi z 2,5:1,5.

Preberite še:

Telekom Slovenije ŠAH
Sportal Evropsko ekipno mladinsko prvenstvo v šahu letos v Sloveniji
Matej Šebenik Vladimir Fedosejev Zala Urh Teja Vidic Laura Unuk šah
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.