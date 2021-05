Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Inšpektorat za šolstvo in šport je v sklopu inšpekcijskega nadzora nad Šahovsko zvezo Slovenije ugotovil nepravilnosti pri namenski porabi javnih sredstev in sum dvojnega financiranja.

Starši mladih šahistov že dalj časa opozarjajo na nepravilnosti znotraj Šahovske zveze Slovenije, ki jo vodi poslanec evropskega parlamenta Milan Brglez (SD).

Zdaj je inšpektorat RS za šolstvo in šport v sklopu inšpekcijskega nadzora nad šahovsko zvezo ugotovil "nepravilnosti pri namenski porabi javnih sredstev in sum dvojnega financiranja".

Kot so zapisal v obvestilu, ki smo ga prejeli v uredništvu, so o zadevi že obvestili Policijsko upravo Ljubljana, finančno upravo, Komisijo za preprečevanje korupcije, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacijo za šport. Obvestilo inšpektorata objavljamo spodaj.

Za celotno odločbo Inšpektorata smo se obrnili na pristojno ministrstvo. Prav tako smo glede ugotovljenih nepravilnosti za komentar zaprosili Šahovsko zvezo Slovenije. Odgovora še čakamo in ju bomo objavili takoj, ko ju pridobimo.