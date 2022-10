Brglez se je odzval na očitke v včerajšnjem soočenju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včerajšnje soočenje predsedniških kandidatov na Televiziji Slovenija vse bolj odmeva. Potem ko je Miha Kordiš priznal, da je z lažnimi obljubami prišel do državnega denarja, se je glede sponzorske pogodbe na Šahovski zvezi Slovenije danes odzval tudi Milan Brglez. Ker so bila po njegovih navedbah včeraj v oddaji navedene neresnice, je predstavil svoja dejstva.

Milan Brglez, predsedniški kandidat strank SD in Gibanja Svoboda, nam je poslal pojasnila glede sponzorske pogodbe med Šahovsko zvezo in Slovenskimi železnicami.

Zatrdil je, da pri dogovarjanju in sklepanju pogodbe o sponzorstvu ni v ničemer sodeloval, saj je bila sponzorska pogodba sklenjena, preden je sam postal predsednik Šahovske zveze Slovenije. V imenu zveze jo je podpisala sekretarka zveze.

Pojasnjuje, da v nobeni razpravi in tudi sicer ni nikoli kakorkoli svoje izvolitve na vrh zveze pogojeval z omenjeno sponzorsko pogodbo. Dodaja, da pogodba nikjer ne določa ali pogojuje, da bo sponzorstvo s Slovenskimi železnicami sklenjeno, če bo izvoljen kot predsednik. Tega po njegovih navedbah ne omenja niti zapisnik občnega zbora Šahovske zveze.

"Ne obstajata noben dokument in nobena listina, iz katerih bi izhajalo, kaj drugega kot zgoraj navedeno oziroma zapis o tem, da naj bi svojo izvolitev za predsednika Šahovske zveze Slovenije kakorkoli povezoval z omenjeno pogodbo. Prav tako tudi ne obstaja noben (sicer neidentificirani) zapisnik o tem, o čemer so govorili v oddaji 13. oktobra 2022," zatrjuje Brglez.

Priznava, da omenjena pogodba res določa sponzorska sredstva v višini 200 tisoč evrov, vendar za obdobje štirih let, v vsakem letu po 50 tisočakov. Prejeti denar je Šahovska zveza v celoti porabila v skladu s programom, ki ga je pripravilo že prejšnje vodstvo zveze, in omenjeno pogodbo o sponzorstvu.

"Noben sponzorski denar pri Šahovski zvezi Slovenije ni nikamor izginil, prav tako tudi noben denar, ki ga je zveza na podlagi razpisov in izpolnjevanja pogojev prejela iz javnih virov (ministrstvo za izobraževanje, visoko šolstvo in šport ter Fundacija za šport), ni bil porabljen nenamensko, kar so ugotovile tudi številne inšpekcije v zadnjem mandatu, saj je bila Šahovska zveza Slovenije zaradi neresničnih zapisov v SDS-ovih propagandnih medijih podvržena stalnim nadzorom," je zapisal Brglez.

Brglez pojasnilo sklene z navedbami, da omenjena sponzorska pogodba res vsebuje tudi klavzulo, ki določa, da se ta pogodba sklepa z odložnim pogojem, da občni zbor sponzoriranca izvoli novo vodstvo, pri čemer pogoj temelji na pravilih Slovenskih železnic, ki pri podeljevanju vseh sponzorskih sredstev želijo imeti vpliv in pregled nad njihovo porabo. Zato je tudi pogodba vezana na to, da bo član novega vodstva tudi predstavnik Slovenskih železnic.