Kordiš lažno obljubljal zaposlitve: s socialnim podjetjem do državnega denarja #video

Kandidat za predsednika republike Miha Kordiš je leta 2018 ustanovil zavod NDP Tozd . Gre za njivo, na kateri prostovoljci, ki so v enem letu opravili 800 ur, delajo brezplačno, kljub temu, da je v ustanovnem aktu zavoda zapisano, da bodo v enem letu zaposlili najmanj enega delavca, v naslednjem letu pa še najmanj dva. Kordiš namreč ni zaposlil še nikogar, v včerajšnji oddaji Volitve 2022: Soočenje kandidatov za predsednika republike na RTV Slovenija pa se je zagovarjal s tem, da je bil to le formalni pogoj zakonodaje, da so lahko pridobili status socialnega podjetja. Njegov zavod je sicer od ministrstva za kmetijstvo prejel nekaj več kot osem tisoč evrov.

"Gospod Kordiš, ko ste ravno omenili tako imenovane dvoživke, še vprašanje za vas. Vi imate NDP Tozd, njivo, kjer prostovoljci delajo zastonj. V enem letu so opravili 800 ur, še nikomur pa niste zagotovili delovnega mesta, čeprav imate v aktu zapisano, da bi morali do tega trenutka zaposliti že vsaj tri. Zakaj nihče ni zaposlen in zakaj nikogar niste spustili v upravljanje, če pa je toliko prostovoljcev?" je Žnidaršičeva vprašala Miho Kordiša.

Brezplačno delo je, po njegovem mnenju, neproblematično

Ta je pojasnil, da je to, kar je zapisano v ustanovnem aktu glede zaposlitev, le "formalni pogoj zakonodaje, da smo lahko pridobili status socialnega podjetja", tako da je to, po njegovem mnenju "neproblematično". Voditeljica soočenja je še dodala, da imajo na spletni strani zapisano "domača delovna mesta, pošteno plačilo in socialna varnost", ljudje pa so naredili 800 prostovoljnih ur, za katere niso bili plačani.

Njene očitke je komentiral z besedami, da je situacija v resnici obratna. Pravi, da se je z vstopom v državni zbor in prejemanjem poslanske plače "silno razveselil tega, da sem lahko privarčeval, kupil njivo in jo ljudem izročil v upravljanje, da si lahko skupaj pridelamo zelenjavo, malce presežka pa predamo še naprej". Kot je še dodal, gre za "kolektivni vrtiček": "To je tako, kot da bi vi obvladovali svoj vrt, le da mi to počnemo skupinsko in zaradi tega tudi bolj učinkovito."

Od MZK prejel več kot osem tisoč evrov

Ta zavod je, kot je razvidno iz Erarja, sicer od Ministrstva za kmetijstvo in okolje prejel 8.168,94 evrov.

Foto: Erar.si

Ministra za delo Luko Mesca, smo naslovili vprašanja, ali je z dejanji Mihe Kordiša, da ima v ustanovnem aktu zavoda zapisano, da bi moral zaposliti že vsaj tri ljudi, prostovoljci pa so opravili že 800 ur, za katere niso bili plačani, seznanjem in kako komentira to situacijo. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.



Vprašanja smo naslovili tudi na Inšpektorat za delo in jih vprašali, ali so z njegovimi dejanji seznanjeni, kaj menijo o tem in ali bo sledil kakšen inšpekcijski postopek, ter, v primeru zaznave kršitev, kazen. Tudi te odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.



Stranko Levica pa smo vprašali, zakaj je moral Miha Kordiš ustanoviti zavod, da je lahko upravljal z njivo, in, ali bo po priznanju goljufanja države in obljubljanju, da bo zaposlil delavce, s čimer je od ministrstva za kmetijstvo pridobil državni denar odstopil od kandidature za predsednika republike. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.