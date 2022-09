V boj za predsednika tudi Miha Kordiš #foto

V boj za predsednika republike se je danes z vložitvijo kandidature s podporo poslanske skupine Levica podal tudi poslanec Miha Kordiš. Predlogu kandidature Mihe Kordiša so priložili podpise štirih poslank in poslancev.

"V Levici se v predsedniško kandidaturo podajamo z namenom, da mestu predsednika republike vrnemo vsebinsko težo. Nočemo še enega politika, ki se bo ukvarjal z ohranjanjem svoje lastne podobe na družbenih omrežjih," je odločitev o kandidaturi pred dnevi pojasnil Miha Kordiš in dodal, da potrebujemo osebo, ki bo delala in se zavzemala za starejše, delavca, študente in mlade.

"Ljudje potrebujejo osebo, ki se bo zavzela za državljane, urejanje položaja starejših in stanovanjsko problematiko," pravi Kordiš. Foto: Bojan Puhek

V tem tednu bo znano, med koliko in katerimi kandidati bodo volivci lahko izbirali na oktobrskih predsedniških volitvah. V sredo se namreč izteče rok, do katerega je mogoče vložiti kandidature. Pet jih je Državna volilna komisija že potrdila (glasbenik Gregor Bezenšek, vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj, kočevski župan Vladimir Prebilič, poslanec SDS Anže Logar in pravnica Nataša Pirc Musar), danes sta kandidaturi vložila še Miha Kordiš ob podpori Levice in Milan Brglez kot skupni kandidat SD in Gibanja Svoboda, drugi napovedujejo, da jih bodo vložili ta teden, nekateri pa podpise podpore še zbirajo.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Da jim bo uspelo zbrati potrebno število podpisov podpore volivcev, zatrjujejo tudi v štabih nekdanjega evropskega poslanca in zunanjega ministra Iva Vajgla, ki so ga podprli v strankah Naša prihodnost in LDS, ter ginekologinje Sabine Senčar, ki jo podpira stranka Resni.ca. V obeh štabih napovedujejo, da bodo kandidature vložili zadnji dan, ko je to še mogoče, torej v sredo.