Policijo so danes obvestili o dogodku na območju Dunajske ceste v Ljubljani, kjer je za zdaj še neznani osumljenec sredi belega dne vstopil v banko ter od zaposlenih zahteval denar. Potem ko je odtujil nekaj sto evrov gotovine, je peš pobegnil s kraja.

Po do zdaj znanih podatkih osumljenec v dogodku ni uporabljal nevarnih predmetov, prav tako pri tem ni bil nihče poškodovan. Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjanjem vseh okoliščin ter izvajajo aktivnosti za izsleditev osumljenca, so zapisali na policiji. Po poročanju 24ur.com naj bi oropal banko pri Ruskem carju na Dunajski cesti v Ljubljani.

Kako naj bi bil videti osumljenec?

Moški naj bi bil visok okoli 190 centimetrov, svetlih oči, suhe postave, oblečen v črne dolge hlače – trenirko ter črn pulover. Nosil je črno volneno kapo in modro kirurško masko.

Policija poziva vse, ki bi kaj vedeli o dogodku, da o tem obvestijo policijo na številko 113, najbližjo enoto policije, lahko tudi anonimno na številko 080 1200.