Neverjetno, kaj vse se vozi po naših cestah #foto

Voznik je dobil kazen, ker je tovorno vozilo last pravne osebe, pa bo izveden tudi ustrezen ukrep zoper pravno osebo. Foto: PU Maribor

Mariborska policista sta v torek iz prometa izločila voznika tovornega vozila, saj sta ob pregledu ugotovila številne kršitve, ki so zaradi tehničnih pomanjkljivosti lahko nevarne za vožnjo.

Policista Prometne policije Maribor sta v torek zjutraj na Tržaški cesti v Mariboru ustavila 50-letnega voznika tovornega vozila renault kangoo iz okolice Maribora.

"Voznik je vzbudil policistovo pozornost s prekomernim dimljenjem iz izpušnega sistema vozila in polomljenima ohišjema zunanjih vzvratnih ogledal," so sporočili z mariborske policijske uprave.

Ob kontroli sta policista že ob vizualnem pregledu pnevmatik na vozilu ugotovila, da te niso tehnično brezhibne.

Glede na ugotovljene nepravilnosti sta za vozilo odredila izredni tehnični pregled, ob katerem pa so našli še več nepravilnosti (med njimi tudi to, da sistem vpetja sprednjih koles s krmilnim mehanizmom ni bil tehnično brezhiben, nekatera svetlobna telesa na vozilu niso delovala brezhibno, sprednji žaromet ni bil ustrezno pritrjen), so še navedli pri policiji.

Foto: PU Maribor

Policista sta odvzela registrski tablici, vozilo izločila iz prometa in vozniku izrekla predpisani globi v višini 500 evrov.