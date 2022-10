Devet smrti pešcev: začenjajo preventivno akcijo

Letos je do 29. septembra umrlo devet pešcev, zato bodo policisti ob začetku tedna otroka in novega študijskega leta začeli drugo letošnjo nacionalno preventivno akcijo za večjo varnost pešcev Bodi viden, bodi previden. Kot razkriva statistika, vozilo, ki vozi s hitrostjo 40 kilometrov na uro, pešca, ki je v temnih oblačilih in ni osvetljen, opazi na razdalji do 26 metrov, v svetlih oblačilih na razdalji do 38 metrov, pri aktivni uporabi odsevnih teles pa je viden tudi na razdalji do 136 metrov. Za boljšo vidljivost in večjo varnost bodo v času preventivne akcije v Sloveniji razdelili več kot 6.000 odsevnikov.

Do sredine oktobra bo potekal tudi okrepljen nadzor policije. Policisti bodo preverjali spoštovanje predpisov pri pešcih (uporaba odsevnih teles, varno prečkanje vozišča, pravilna stran hoje) in voznikih motornih vozil. Pri drugih bodo pozorni zlasti na kršitve, kot je izsiljevanje prednosti na zaznamovanih prehodih za pešce, in hitrost vožnje. Krajše poostrene nadzore bodo policijske uprave izvajale predvsem v bližini prehodov za pešce in na drugih lokacijah s povečano problematiko varnosti pešcev. Policisti bodo sodelovali tudi pri izvajanju preventivnih aktivnosti, ki so namenjene ozaveščanju pešcev, da morajo že sami čim bolje poskrbeti za svojo varnost v prometu (z nošenjem svetlih oblačil, kresničk in odsevnikov, odsevnih brezrokavnikov ipd.).

Več previdnosti pri voznikih skirojev

Z akcijo želita agencija in policija voznike motornih vozil, koles, e-koles in e-skirojev opozoriti, naj bodo med vožnjo izjemno pozorni na pešce. Še posebej naj bodo previdni na območju prehodov za pešce in tudi na območjih, kjer je pričakovati prisotnost pešcev. Pešce želijo spomniti, da morajo – prav tako kot preostali udeleženci v prometu – spoštovati cestnoprometna pravila. Uporabljati morajo prometne površine, namenjene hoji pešcev, in ponoči obvezno nositi odsevna telesa za večjo vidnost ali svetilko, ki oddaja belo svetlobo. Agencija opozarja še na odvračanje peščeve pozornosti od dogajanja v prometu zaradi uporabe mobilnih telefonov, slušalk, pregledovanja družbenih omrežij, kar ne zmanjšuje le pravočasnosti in ustreznosti reakcij voznikov, ampak tudi pešcev – njihova pozornost je zmanjšana celo do 60 odstotkov.

"Večletne analize kažejo, da znaša delež pešcev, ki so sami povzročitelji smrtne prometne nesreče, 30 odstotkov, v kar 70 odstotkih pa so povzročitelji drugi udeleženci, največkrat vozniki osebnih avtomobilov. Od leta 2016 do 23. septembra 2022 je 49 pešcev umrlo v temnem delu dneva. Niti eden izmed njih v času smrtne prometne nesreče ni nosil odsevnika, niti na oblačilih ni imel odsevne površine. Zato tudi tokrat spodbujamo rabo odsevnikov, po Sloveniji jih bomo razdelili več kot 6.000, saj aktivna uporaba odsevnih teles pešcu v temi in mraku lahko reši življenje. V Ljubljani smo pet mestnih avtobusov opremili s sporočili Bodi viden, bodi previden, na različnih linijah bodo vozili do konca tega leta. Danes se začenjata tudi teden otroka in novo študijsko leto, v prometu bo še več udeležencev, zato vse pozivamo k previdnosti," je na tiskovni konferenci povedal Jože Hribar, direktor agencije za varnost prometa.

Foto: Ana Kovač

Na tiskovni konferenci so sodelovali direktor agencije za varnost prometa Hribar, Markl, vodja Sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, in Kapun, vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi. Foto: Ana Kovač

Stanje varnosti pešcev v letošnjem letu

Spodnja tabela prikazuje stanje varnosti pešcev letos do 29. septembra in v primerljivem obdobju lani. Umrlo je devet pešcev oziroma trije manj kot v enakem obdobju leta 2021, 64 je bilo hudo poškodovanih (sedem odstotkov več) in en odstotek več lažje poškodovanih. Šest od osmih pešcev ni bilo povzročiteljev prometne nesreče, v kateri so umrli. Od osmih umrlih je bilo šest žensk, šest od osmih pešcev je umrlo v naselju. Okoliščine ob smrtnih prometnih nesrečah so bile: pravilno prečkanje ceste (dva umrla), nepravilno prečkanje ceste (en umrli), prečkanje zunaj naselja (en umrli), trčenje ob cestišču (en umrli), trčenje na parkirišču (dva umrla), trčenje na avtocesti (dva umrla).

LETO Št. prometnih nesreč Št. prometnih nesreč s telesno poškodbo Poškodbe Delež umrlih pešcev Smrt Huda tel. poškodba Lažja tel. poškodba 1. 1. 2021–29. 9. 2021 367 331 12 65 272 12,80% 1. 1. 2022–29. 9. 2022 370 335 9 65 272 12,60% primerjava 21/22 1% 1% -25% 0% 0%

Glavni vzroki za smrt pešcev v prometu:

- neprilagojena vožnja voznikov, zaradi katere je umrlo 17 pešcev,

- nepravilnosti pešca, zaradi katerih je umrlo 16 pešcev, in

- premik z vozilom, zaradi česar je umrlo osem pešcev.

LETO Povzročitelj Umrli Huda tel. poškodba Delež umrlih Delež hudo tel. poškodovanih 2017 DA 1 24 10% 19% NE 9 102 90% 81% 2018 DA 1 18 8% 16% NE 12 97 92% 84% 2019 DA 7 19 47% 19% NE 8 83 53% 81% 2020 DA 3 25 43% 30% NE 4 57 57% 70% 2021 DA 6 16 40% 17% NE 9 77 60% 83% SKUPAJ DA 18 102 30% 20% NE 42 416 70% 80%

Jeseni bo agencija za varnost prometa razdelila 6.000 odsevnikov za večjo varnost pešcev. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač