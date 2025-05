Xiaomi Electric Scooter 5 Max: kdo še potrebuje mestne zastoje?

Najnovejši in najzmogljivejši Xiaomijev električni skiro se ponaša predvsem z zmogljivim akumulatorjem in izboljšanim vzmetenjem, ki obljubljata – odvisno od načina vožnje, mase potnika in drugih okoliščin – celo do 60 kilometrov udobne vožnje po mestnih ulicah brez potrebe po iskanju vtičnice.

Na Xiaomijevem razstavnem prostoru letošnjega Mobile World Congressa v Barceloni so največ zanimanja poželi Xiaomijevi najnovejši pametni telefoni serije Xiaomi 15, ki so svoje mesto upravičeno našli v premijskem razredu, in njihov nov električni avto SU7 Ultra, njihov nov električni skiro Xiaomi Electric Scooter 5 Max, ki je takrat prav tako imel svojo premiero za zahodni svet, pa je ostal nekako v senci.

Neupravičeno, si upamo reči, ker Xiaomi že nekaj časa proizvaja tudi skiroje (in še marsikaj drugega) ter tudi na tem področju poskrbi za prijetna presenečenja.

Xiaomi Electric Scooter 5 Max obljublja celo do 60 kilometrov udobne vožnje po mestnih ulicah brez potrebe po iskanju vtičnice. Foto: Xiaomi

Velik pomen dvojnega vzmetenja

Trenutno najzmogljivejši Xiaomijev električni skiro prevzema najvišjo stopnico v družini od svojega najbližjega rojaka, ki ima v svojem imenu Pro namesto Max (Pro je med sto in 140 evrov cenejši).

Razen cene je edina bistvena razlika med njima dvojno vzmetenje tako spredaj kakor tudi zadaj. To pride zelo prav za dodatno udobje med vožnjo predvsem na kockastih in luknjastih cestah in poteh ter makadamih, je pa to zelo dobrodošla novica tudi za vse (nas), katerih indeksi telesne mase vlečejo v rumeno ali rdeče območje. Če pa smo zelo natančni, ima Max tudi svetlobni trak, ki z ambientalno svetlobo poskrbi za boljšo vidnost.

Xiaomi Electric Scooter 5 Max se ponaša z dvojnim vzmetenjem tako spredaj kot zadaj. Foto: Srdjan Cvjetović

Akumulator za večje izzive

Za udobje vožnje, predvsem blaženje tresljajev, ki med vožnjo utrujajo roke in noge, in stabilnost na cesti, ki je najpomembnejša pri zavijanju, skrbijo široke pnevmatike brez zračnic, a je to (in vse, kar sledi) že lastnost, skupna obema modeloma – Max in Pro.

Zmogljivost litij-ionske baterije zadošča za več deset kilometrov vožnje (proizvajalec navaja do 60 kilometrov, a je to odvisno od razmer poti in tudi mase voznika), inteligentni sistem upravljanja z akumulatorjem (BMS) pa preprečuje nevšečnosti, kot so kratki stiki, prenapetost, prekomerno polnjenje in praznjenje ter visoke temperature, z vklopom samodejnega spanja pa prispeva k življenjski dobi akumulatorja. Akumulatorju pomaga tudi sistem rekuperacije energije med vožnjo, ki pretvarja kinetično energijo v električno in tako še podaljša doseg.

Zmogljivost litij-ionske baterije zadošča za več deset kilometrov vožnje – proizvajalec navaja do 60 kilometrov. Foto: Srdjan Cvjetović

Trije načini za tri vrhnje hitrosti

Trije načini vožnje se razlikujejo po največji možni hitrosti. Peš način, ki je zagotovo najprimernejši za začetnike, ki še nimajo pravega občutka za vožnjo s skirojem, omogoča hitrosti do hitre hoje, to je šest kilometrov na uro. Običajen način omogoča hitrosti do 20 kilometrov na uro, športni način pa še do pet kilometrov na uro več.

Motor deluje z nazivno močjo 400 wattov, a pri največjih naporih, kot je pri pospeševanju in visokih hitrostih ali premagovanju vzponov, lahko moč doseže tisoč wattov. Če voznik le ni pretežek, bi ga ta moč morala brez zastojev in omaganja prepeljati celo čez klanec, katerega naklon je, tako proizvajalec, 22 odstotkov. Na naklonih, tudi manj strmih, prav pride funkcija pametnega parkiranja, ki omogoča parkiranje na naklonih brez drsenja navzdol.

Peš način, ki je zagotovo najprimernejši za začetnike, ki še nimajo pravega občutka za vožnjo s skirojem, omogoča hitrosti do hitre hoje, to je šest kilometrov na uro. Običajen način omogoča hitrosti do 20 kilometrov na uro, športni način pa še do pet kilometrov na uro več. Foto: Srdjan Cvjetović

Varnost in vidnost

Za vzdržljivost skiroja skrbi tudi njegova oblikovna zasnova, katere okvir iz poldrugega milimetra debelega karbonskega jekla se uspešno kosa tudi z vozniki, katerim bi tehtnica pokazala trimestno število (nazivna vzdržljivost je 120 kilogramov, a bi najbrž Max premogel še za kakšen kilogram zajetnejšega voznika).

Varnost na cesti izboljšujeta vodoodpornost po standardu IPX5 in sistem za izboljšanje oprijema (TCS), ki nadzira oprijem celo na mokrih cestah. Deluje tako, da ko žiroskop in krmilnik skiroja zaznata zdrs koles, TCS samodejno prilagodi moč motorja in tako prepreči zdrs. Ob slabem vremenu, ko je svetlobe manj, se samodejno sprožita sprednja in zadnja luč, skupaj s trakcem nove ambientalne osvetlitve pa je vidnost v prometu, s tem pa tudi varnost, večja. Sistem dveh zavor pa omogoča krajšo zavorno pot, kar je prav tako pomemben prispevek k varnosti vožnje.

Električni skiro Xiaomi Electric Scooter 5 Max ni lahek, a način njegovega zlaganja v treh korakih veliko prispeva k njegovi priročnosti. Foto: Srdjan Cvjetović

Lasten zaslon in zaslon povezanega pametnega telefona

Med vožnjo je na zaslonu skiroja mogoče spremljati potovalno hitrost, napolnjenost akumulatorja in trenutno stanje skiroja, pred vožnjo in po njej pa je prek zaslona prek Bluetootha povezanega pametnega telefona z aplikacijo Xiaomi Home mogoče poiskati skiro, zakleniti njegov motor, prilagoditi nastavitve žarometov in zadnjih luči ter nadgraditi programsko opremo skiroja.

Električni skiro Xiaomi Electric Scooter 5 Max ni lahek, a način njegovega zlaganja v treh korakih veliko prispeva k njegovi priročnosti.

Nekatere izmed nastavitev skiroja Xiaomi Electric Scooter 5 Max, ki jih je mogoče postaviti in nadzirati prek aplikacije Xiaomi Home na povezanem pametnem telefonu. Aplikacija žal še vedno ne podpira slovenščine (niti nobenega drugega južnoslovanskega jezika). Foto: Srdjan Cvjetović

Električni skiro Xiaomi Electric Scooter 5 Max

Dimenzije: 1.194 x 586 x 1.272 milimetrov

Masa: 22,3 kilograma

Akumulator: 10.200 miliamperskih ur, 477 wattnih ur

Čas polnjenja: približno devet ur z običajnim polnjenjem

Adapter: dva ampera, 54,6 volta istosmerne napetosti, 70 wattov

Moč motorja: nazivna 400 wattov, največja tisoč wattov

Nosilnost: 120 kilogramov

Doseg: do 60 kilometrov (odvisno od razmer)

Najvišja hitrost: 25 kilometrov na uro

Prevozen naklon: do približno 22 odstotkov

Vzmetenje: dvojno hidravlično spredaj in dvojno zadaj

Zavore: E-ABS + zavorni boben

Kolesa: desetpalčna (25,4-centimetrska) napihljiva kolesa brez zračnice, tlak med 2,7 in 3,1 bara

Temperaturni razpon obratovanja: od –10 °C do 40 °C

Temperaturni razpon polnjenja: od 0 °C do ~ 40 °C

Temperaturni razpon skladiščenja: od –20 °C do 45 °C

Odpornost: IPX5 za ohišje, IPX6 za akumulator

Povezljivost: Bluetooth z aplikacijo Xiaomi Home za Android ali IOS, prva povezava s telefonom je obvezna za aktivacijo skiroja

Funkcije: tri nastavitve hitrosti, zaklep motorja z aplikacijo, pregled stanja baterije, prevoženih kilometrov, protizdrsni sistem TCS (Traction Control System – sistem za nadzor oprijema, ki izboljšuje stabilnost na mokrih cestah), vgrajeni smerokazi, zaščita akumulatorja BMS (Battery Management System), ambientna osvetlitev

Sprednja luč: avtomatski žaromet LED

Zadnja luč: da, utripa ob zaviranju

Jamstvo: 12 mesecev

Vsebina paketa: električni skiro, polnilec, imbusni ključ v obliki črke T, pet vijakov

Cena: priporočena redna maloprodajna cena je 799 evrov, s kodo za popust je do 31. maja 2025 cena v Xiaomijevi spletni trgovini 719 evrov

Vir podatkov: Xiaomi Slovenija

Za vzdržljivost skiroja Xiaomi Electric Scooter 5 Max skrbi tudi njegova oblikovna zasnova z okvirjem iz poldrugega milimetra debelega karbonskega jekla. Foto: Srdjan Cvjetović

Sklepna beseda

Xiaomi Electric Scooter 5 Max je trenutno najzmogljivejši skiro znamke Xiaomi. Od najbližjega sorodnika ga ločita predvsem cena in dvojno vzmetenje, ki je dobrodošlo za udobje vseh voznikov, posebej pa tistih, ki jim tehtnica pokaže tudi kaj več.

Tudi sicer je opremljen lepo in z zelo primernim poudarkom na varnosti ter se lahko pohvali s spoštovanja vrednim dosegom in še nekaterimi zaželenimi funkcijami. Zaradi vsega tega bo kos vsem izzivom mestnega prevoza, a brez stresnih zastojev, ki se jim udeleženci prometa v avtomobilih (pri nas žal tudi v ne posebej učinkovitem mestnem potniškem prevozu, ki se je prevečkrat prisiljen boriti s kupom pločevine na polnih ulicah) preprosto ne morejo izogniti.

Kaj nam je bilo všeč:

- dvojno vzmetenje in varnostne funkcije,

- doseg,

- preprosta zložljivost.

Kaj nam ni bilo všeč:

- pripadajoča mobilna aplikacija na povezanem pametnem telefonu (še vedno) ne podpira slovenščine.