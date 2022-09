Katere so najboljše? Test letošnjih zimskih gum.

Le še mesec in pol nas loči do uradnega začetka zimske sezone na slovenskih cestah. Zimske pnevmatike bodo letos dražje kot lani, v povprečju za okrog 20 odstotkov, njihov test s strani evropskih avtomobilskih klubov, iz Slovenije je bil to AMZS, pa kaže na pomembne razlike. Le najboljše so tako uravnotežene, da so primerne za prakrično vsakega voznika, pri ostalih je treba pnevmatiko izbrati glede na vozne navade.

AMZS je v sodelovanju z evropskimi avtomobilskimi klubi izvedla obširen test zimskih pnemvatik pred letošnjo sezono. Ta se vsaj v Sloveniji začne 15. novembra, a ob morebitnih snežnih padavinah in oprijemanju snega s cestiščem je treba imeti na avtomobilu ustrezno zimsko opremo ne glede na čas v letu.

Dimenzija 185/65 R15

Podrobnejši test (.pdf) Foto: AMZS

V tej dimenziji so testirali šestnajst različnih pnevmatik. Štiri z najbolj uravnoteženimi lastnostmi so dobils oznako "priporočljivo", kar sedem pnevmatik je imelo pri enem izmed pomembnih ocenjevalnih meril opazno slabše lastnosti.

Na vrhu je Continentalova pnevmatika wintercontact 870, ki ima najbolj uravnotežene lastnosti - bolje kot predhodnica se je obnesla tudi na suhi cesti. Podobno visoko oceno so dobile Goodyearova pnevmatika ultragrip 9+, Semperitova pnevmatika speed-grip 5 in Michelinova pnevmatika alpin 6. Na mokri cesti se je najbolj obnesla omenjena Goodyearova, pri nizki obrabi pa Michelinova pnevmatika.

Za navedenimi pnevmatikami so razlike v ceni dokaj majhne, vsaka med njimi pa ima bolj očitne prednosti oziroma pomanjkljivosti. Med temi je zato zaradi slabše uravnoteženosti še toliko pomembneje izbrati ustrezno pnevmatiko za tiste pogoje, v katerih se bo kupec najpogosteje vozil.

Tudi podatek o obrabi ni zanemarljiv. S pnevmatiko, ki se obrabi najmanj, prevozimo 46, z najslabšo na tem področju pa le 22 tisoč kilometrov. Pri porabi goriva znaša razlika med najboljšo in najslabšo manj kot pol litra goriva na sto prevoženih kilometrov.



Medtem ko znaša razlika v zavorni poti na suhem asfaltu med najboljšo in najslabšo pnevmatiko, seveda glede na test zaviranja in ne skupni seštevek točk, le pet metrov, znaša na mokri cesti ta razlika kar 11,5 metra. To je že skoraj razdalja treh povprečnih avtomobilov.

Dimenzija 215/60 R16

Podrobnejši test (.pdf) Foto: AMZS

V tej dimenziji je bilo na testu 17 pnevmatik, ki so na voljo športnim terencem in križancem. Testni avtomobil je bila škoda karoq.

Štiri pnevmatike so dobile oceno zelo priporočljivo, 12 pa oznako priporočljivo. Kljub temu so bile razlike pri vodljivosti precejšnje, enako pri obrabi. Največ kilometrov so prevozili s Savino pnevmatiko eskimo hp2.

Skupno sta bili na vrhu Continentalova pnevmatika wintercontact TS870 in Dunlopova pnevmatika wintersport 5. Enako sta se odlično odrezali Goodyearova pnevmatika ultragrip performance+ in Michelinova alpin 6.

Če bi izvzeli zasneženo podlago, je imela najboljše cozne lastnosti na suhi in mokri cesti Bridgestonova pnevmatika blizzak LM005. Omenjena Savina pnevmatika, ki je bila najboljša pri obrabi, je več točk izgubila pri oceni voznih lastnosti na mokri cesti.

Foto: AMZS

Foto: AMZS