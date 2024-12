AMZS se je odzvala glede primera Matej Žagar

Pri krovni slovenski organizaciji za spidvej AMZS so se odzvali na napoved najboljšega slovenskega spidvejista Mateja Žagarja, da bo v novi sezoni dirkal pod okriljem Hrvaške motociklistične zveze (HMS). Pojasnili so, da Žagarju niso postavljali nobenih novih pogojev za sodelovanje, so pa že dlje časa jasni pogoji za pridobitev licence.

"Pogoji za pridobitev licence so natančno določeni in javno objavljeni na spletni strani," so zapisali pri Avto-moto zvezi Slovenije v odzivu na vprašanje STA glede napoved Žagarja. Enainštiridesetletnik je pred dnevi napovedal selitev pod okrilje Hrvaške zveze, v izjavi pa je govoril o omejitvah pri dogovarjanju s slovensko krovno zvezo.

"Spidvej vozim pod slovensko zvezo (AMZS, op. STA) od leta 2000, vendar se bo ta niz moral zaključiti leta 2025 zaradi omejitev, ki so jih postavili nekateri delegati spidveja v Sloveniji. Zahvaljujoč velikim in pravim prijateljem iz Hrvaške, družini Pavlic, lahko nadaljujem svojo kariero, kot si želim," je Žagar dejal v izjavi za javnost, ki so jo navedli slovenski mediji, med njimi tudi Sportklub, Sportal, Delo in Ekipa.

V odzivu so pri AMZS, ki med drugim bdi nad motociklističnim športom v državi, izpostavili, da dodatnih pogojev kot izpolnjevanje kriterijev za licenco - ti so za vse tekmovalce enaki - ni bilo.

"Matej Žagar se po letu 2019 ni več udeleževal dirk državnega prvenstva, od takrat tudi ni več želel nastopati za slovensko reprezentanco oziroma je ubral lastno športno pot, na kateri mu, četudi bo nastopal za hrvaško zvezo, tudi v prihodnje želimo vse dobro," so pojasnili pri AMZS.

Žagar je 18-kratni državni prvak v spidveju, trikrat pa je bil tudi evropski prvak. V svetovnem prvenstvu je prvič nastopil leta 2005, kot stalni voznik pa je v njem dirkal med letoma 2006 in 2021 in petkrat zmagal. V skupnem seštevku je najvišje sezono sklenil leta 2014, ko je bil peti.