Matej Žagar je kar 18-krat zapored osvojil naslov državnega prvaka Slovenije in trikrat postal evropski prvak. V Speedway Grand Prix (SGP) je prvič nastopil leta 2005. Kot stalni voznik elitne serije je tekmoval med letoma 2006 in 2021. V tem obdobju je zmagal na petih dirkah za Grand Prix: Tampereju, Varšavi, Gorzowu, Teterowu in Stockholmu. Skupno je nastopil v 23 finalih ter osvojil 13 drugih in tretjih mest. Njegov najboljši rezultat v svetovnem prvenstvu je bilo 5. mesto leta 2014.

V sezoni 2025 bo Žagar vozil za poljski Tarnow in britanski Birmingham. Na svetovnem prvenstvu se bo preizkusil v kvalifikacijah za Speedway Grand Prix ter v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Njegova baza za priprave in treninge bo Speedway klub Milenium v Donjem Kraljevcu. Tam je leta 2019 in 2020 zmagal na dveh zaporednih dirkah Speedway Grand Prix Challenge. Med letoma 2022 in 2024 je na Hrvaškem nastopal tudi s tremi posebnimi povabili na dirke Speedway Grand Prix.

"Speedway vozim pod slovensko zvezo od leta 2000, vendar se je ta niz moral zaključiti leta 2025 zaradi omejitev, ki so jih postavili nekateri speedway delegati v Sloveniji. Zahvaljujoč velikim in pravim prijateljem iz Hrvaške, družini Pavlic, lahko nadaljujem svojo kariero, kot si želim. Dragi navijači, kmalu se vidimo," je izjavo Mateja Žagarja posredovala Darija Pavlic.