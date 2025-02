"Ni najbolje priti stoodstoten na prvo tekmo. V top formo si želim priti po šestih, sedmih dirkah in da potem poskušam to formo obdržati do konca," načrt, da v sezoni 2025 petič postane svetovni prvak v razredu MXGP, razkriva motokrosist Tim Gajser, lani drugouvrščeni. Še višje kot lani si želi drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar, ki je bil v svoji prvi sezoni v elitnem razredu 13. "Rad bi že na začetku sezone nizal dobre rezultate."

Deset dni pred začetkom svetovnega prvenstva v motokrosu (MXGP) je AMZS, krovna organizacija za motošport in karting v Sloveniji, pripravila druženje z najboljšimi in nekaterimi mladimi talenti motošporta. V središču zanimanja v AMZS centru varne vožnje na Vranskem sta bila motokrosista Tim Gajser (HRC Honda) in Jan Pancar (TEM JP253 KTM). Prva od 20 dirk v MXGP ju čaka 2. marca za veliko nagrado Argentine v Cordobi.

Gajser: Zelo pomembno je, kako tempiraš pripravljenost

Tim Gajser je zmagal na obeh pripravljalnih dirkah v Italiji. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "Za mano je zelo uspešno pripravljalno obdobje. Naredili smo nekaj sprememb na motorju, tudi pri samem treningu. Prvi dve pripravljalni dirki v Italiji sta bili zelo pozitivni, veliko smo odnesli od njiju. Komaj čakam Argentino," je uvodoma povedal 28-letni Gajser, ki je minuli dve nedelji zmagal na obeh dirkah odprtega italijanskega zimskega prvenstva v Mantovi in Montevarchiju. Tri leta mlajši Pancar je bil deveti in sedmi. "Priprave so bile dobre. Malo več sem delal na fizični pripravi. Vse je šlo super, brez poškodb. Na pripravljalnih dirkah bi bili rezultati lahko boljši, a sem vseeno pokazal dobro hitrost. Veselim se tekem."

"Večino trdega dela je narejenega. Na pot gremo v torek. Ena dva tri bo tukaj naslednji konec tedna. Oba z Janom sva pokazala, da sva dobro delala čez zimo, da sva dobro pripravljena. Mislim, da je dobra sezona pred nama," v oba Slovenca v MXGP verjame Gajser. Tim se bo potegoval za svoj šesti naslov svetovnega prvaka. Lani je šesto lovoriko izgubil le za nekaj točk. Zdaj ga znova čaka 60 voženj dolgo prvenstvo. "Sezona bo zelo dolga. Zelo pomembno je, kako tempiraš pripravljenost. Ni najbolje priti stoodstoten na prvo tekmo. V top formo si želim priti po šestih, sedmih dirkah in da potem poskušam to formo obdržati do konca. Vmes je pomembno tudi, da je dovolj dobre regeneracije, da ne pregoriš."

Jorge Prado, ki je osvojil zadnji dve lovoriki v MXGP, se je preselil v ameriško prvenstvo, a zato naloga za Gajserja ne bo veliko lažja. "Konkurenti se ne bodo veliko spremenili. Jeffrey Herlings bo zaradi poškodbe sicer izpustil prvih nekaj tekem. Romain Febvre in Maxime Renaux znata biti dobra, Renaulx je bil lani poškodovan. Kdo lahko tudi preseneti, tu je recimo novinec Lucas Coenen, ki je že dobro vozil v Italiji. Potem so tukaj še Jan, Pauls Jonass, Glenn Coldenhoff …"

Tim Gajser je odločen, da petič postane svetovni prvak v MXGP. En naslov ima še iz MX2. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Pancar: Pritisk in pričakovanja imam sam od sebe

Jan Pancar si želi uvrstitve v prvo deseterico. Foto: Matej Podgoršek Pancar je lani kot novinec v elitnem razredu MXGP končal na 13. mestu. Da bi bil letos še višje, mora vrhunske rezultate dosegati že v prvi polovici leta. "Pomembno je, da stopnjuješ formo, kot pravi Tim, a sem delal celotno zimo, da bom v formi že na začetku. Rad bi že na začetku sezone nizal dobre rezultate. Cilj je, da sem višje kot lansko sezono." Še naprej dirka z lastno družinsko ekipo, tako se bosta z očetom Igorjem Pancarjem borila proti 16 voznikom s tovarniškimi ekipami. "Imam več izkušenj. Drugo leto bom dirkal z najboljšimi. Pritisk in pričakovanja pa imam sam od sebe. Cilji so visoki."

AMZS bo v letu 2025 podpiral več mladih talentov v spidveju, motociklizmu, kartingu in trialu. Spidvejist Sven Cerjak bo tekmoval v mladinskem svetovnem prvenstvu SGP3 z 250-kubičnimi motorji, še zadnje leto, potrudil se bo za še boljše rezultate, pravi. "Lani sem bil peti na svetovnem prvenstvu. S tem rezultatom nisem bil najbolj zadovoljen, ker sem bil v super formi in sem ciljal na stopničke. Dva dni pred tisto dirko sem padel in sta me dva voznika povozila. Bilo je vprašanje, če bom sploh lahko nastopil. Napredujem, za letos imam še večjo motivacijo."

18-letni motociklist Enej Krševan se bo letos preizkusil v evropskem prvenstvu v moto2. "Začel sem voziti po naključju. Prijatelj je omenil minimoto šolo v Vrtojbi. Bil sem brez načrtov, pa se je odvilo, kot se je. Začel sem z minimotom in tako naprej, lani sem vozil aprilo 660 na italijanskem prvenstvu, letos pa naslednji velik korak naprej." Tudi njemu ob strani stoji predvsem družina. "Starša mi nudita podporo, a ima mama raje zapre oči in me podpira od doma, oče pa skrbi za vse." S severne Primorske je tudi 12-letni kartist Nik Brecelj, ki bo zastopal AMZS in Slovenijo na Fia Academy Trophy, kjer se zberejo najboljši mladi kartisti. "Da bi se čim bolje odrezal in dobil čim več izkušenj," si želi. V evropski konkurenci triala pa se bo meril Lovro Setnikar.