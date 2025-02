Tim Gajser v sezoni 2025 cilja na peti naslov v elitnem razredu MXGP. Naloga bi morala biti nekaj lažja kot lani, saj je aktualni prvak Jorge Prado odšel v ZDA, Jeffrey Herlings pa se je pred mesecem in pol poškodoval. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tri tedne pred uvodno dirko svetovnega prvenstva v motokrosu tekmovalci preizkušajo svojo formo. Kot je že v navadi jo Slovenci na dirkah zimskega italijanskega prvenstva. Prvo od dveh dirk je to nedeljo gostila Mantova, ki občasno gosti tudi dirko svetovnega prvenstva. Pogoji za dirkanje so bili zelo zahtevni: dež, blato in globoki kanali. A to za petkratnega svetovnega prvaka Tima Gajserja (Honda) ni ovira. Dobil je prvo vožnjo v razredu MX1, drugi je bil Lucas Coenen (KTM), ki je pozimi prestopil z 250 na 450 kubični motor in bo tudi v MXGP eden glavnih Timovih tekmecev za naslov prvaka. Ločile so ju tri sekunde. Že tretji Andrea Bonacorsi (Fantic) je zaostal 56 sekund. Jeremy Seewer z novo Ducatijevo ekipo in motorjem je zasedel peto mesto. Po četrtem mestu na kvalifikacijski vožnji se drugemu slovenskemu vozniku v svetovnem prvenstvu MXGP Janu Pancarju (TEM JP253 KTM) v prvi vožnji štart ni posrečil. S 17. se je prebil na 11. mesto.

V drugi vožnji je bil razplet pri vrhu enak, a s to razliko, da je Gajser ciljno črto prečkal kar 32 sekund pred drugim Coenenom ter 52 pred tretjim Bonacorsijem, četrti Seewer pa je zaostal že več kot minuto. Pancar je bil v drugo osmi. V točkovnem seštevku je tako Gajser dirko dobil s 50 točkami, pred Coenenom (44 točk) in Bonacorsijem (40). Pancar je s 23 točkami osvojil deveto mesto. Naslednjo nedeljo bo dirka še v Montevarchiju.

Nekaj Gajserjevih tekmecev v MXGP je ta konec tedna svojo pripravljenost preverilo na dirki Hawkstone International, ki pomeni začetek motokros sezone v Veliki Britaniji. V finalu je zmagal Glenn Coldenhoff (Fantic), Pauls Jonass je bil drugi, Romain Febvre pa tretji (oba Yamaha), Maxime Renaux in Jago Geerts (oba Yamaha) pa sta zasedla peto oziroma osmo mesto.

V MX2 zmagal Adamo, Peklaj brez uvrstitve

Andrea Adamo Foto: AP / Guliverimage V šibkejšem razredu MX2 je dirko v Mantovi dobil svetovni prvak iz sezone 2023 Andrea Adamo (KTM), drugi je bil novi Gajserjev ekipni kolega Valerio Lata (Honda), tretji Cas Valk (KTM), na četrtem in petem mestu pa sta končala dva tovarniška voznika koncerna KTM, Sacha Coenen in Simon Längenfelder, ki bosta glavna favorita v letošnjem svetovnem prvenstvu razreda MX2. Dirkal je tudi mladi slovenski up Jaka Peklaj, bil v kvalifikacijski vožnji 22 in končal tekmovanje.