Samo še dobri trije tedni so do prve od 20 dirk letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu (MXGP). Tovarniška Honda je pokazala prve fotografije svojega novega motorja in štiričlansko ekipo, katere prvo ime je petkratni svetovni prvak Tim Gajser. Osemindvajsetletni Slovenec je prvi favorit za naslov prvaka v novi sezoni. Aktualni prvak Jorge Prado je odšel v ameriško prvenstvo, Jeffrey Herlings pa si je konec decembra poškodoval koleno. V MXGP bo dirkal še Jan Pancar.

Ruben Fernandez Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tim Gajser in njegovi ekipni kolegi že skoraj mesec dni trenirajo in testirajo motor na sardinijski mivki. Letos bodo pod okriljem Gariboldijeve ekipe, ki je že vrsto let Hondina tovarniška ekipa, dirkali štirje: v MXGP ob Gajserju tako kot že prejšnji dve sezoni Ruben Fernandez, v MX2 pa se je Ferrucciu Zanchiju pridružil še Valerio Lata. Pred novo sezono so samo še bolj odločni, da se vrnejo na svetovni vrh, potem ko je lani Gajser na zadnji dirki ostal brez šestega naslova, Fernandez pa se je poškodoval že na uvodni postaji sezone v Argentini. Tudi letos se prvenstvo začenja na južni polobli, a bo prvi marčevski konec tedna dirko za veliko nagrado Argentine gostila Cordoba in nič več idilična Patagonija.

Poglejte prve posnetke Tima Gajserja pred novo sezono:

"Zimske priprave so bile uspešne"

Tim Gajser Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "V sezono vstopam dobro razpoložen in prepričan, da sem lahko boljši kot lani, ko sem naredil veliko dobrih stvari in bil tako blizu. Bil sem razočaran, a to je zdaj zgodovina," iz Sardinije sporoča 28-letni Gajser. Sezono 2024 je ocenil za dobro, obžaluje le dirko na Kitajskem, kjer je naredil preveč napak. Lani je dobil štiri dirke in prvenstvo končal na drugem mestu, samo deset točk za Jorgejem Pradom. Španec se je po drugem zaporednem naslovu prvaka v MXGP (dvakrat je bil še prvak v MX2) odločil za selitev v ameriško superkros in motokros prvenstvo. "Zimske priprave so bile uspešne. Na motorju se počutim dobro in se že veselim izziva. Prva in zadnja proga bosta novi, vse druge pa že poznam. Bo zanimiva sezona," še pravi Gajser.

Koledar dirk za svetovno prvenstvo v motokrosu 2025:



2. marec – VN Argentine (Cordoba)

16. marec – VN Kastilje La Manče (Cozar)

23. marec – VN Evrope (St. Jean d'Angely, Francija)

6. april – VN Sardinije (Riola Sardo)

13. april – VN Trentina (Pietramurata)

21. april – VN Švice (Frauenfeld)

4. maj – VN Portugalske (Agueda)

11. maj – VN Španije (Lugo)

25. maj – VN Francije (Ernee)

1. junij – VN Nemčije (Teutschenthal)

8. junij – VN Latvije (Kegums)

29. junij – VN Velike Britanije (Matterley Basin)

6. julij – VN Indonezije (lokacija še ni znana)

27. julij – VN Češke (Loket)

3. avgust – VN Flandrije (Lommell)

17. avgust – VN Švedske (Uddevalla)

24. avgust – VN Nizozemske (Arnhem)

7. september – VN Turčije (Afyonkarahisar)

14. september – VN Kitajske (Šanghaj)

21. september – VN Avstralije (Darwin)



5. oktober – pokal narodov MXON (Crawfordsville, ZDA)

Fotogalerija 1 / 8 / 8

"Tim jasno meri na šesti naslov svetovnega prvaka"

Jeffrey Herlings je znova poškodovan. Foto: Guliverimage "Tim jasno meri na šesti naslov svetovnega prvaka," odločno zatrjuje športni direktor Honde HRC Marcus Pereira de Freitas. Kdo bo Gajserjev glavni tekmec za naslov prvaka, je ta hip sila težko napovedati. Moral bi biti Jeffrey Herlings (KTM), a petkratni svetovni prvak in rekorder s 107 zmagami (Gajser jih ima 49) se je znova poškodoval. Tokrat kolenske vezi na decembrski dirki nizozemskega prvenstva. Bil je operiran, na motor se še ni vrnil, a je prijavljen za uvodno dirko v Argentini. Vprašanje, ali bo res nastopil oziroma v kakšni formi bo. Na drugem tovarniškem KTM bo dirkal novinec v MXGP Lucas Coenen. Ob Fernandezu se po poškodbi, ki jima je vzela večji del sezone 2024, vračata tudi glavna Yamahina aduta Jago Geerts in Maxime Renaux. Jeremy Seewer zdaj dirka na novem Ducatijevem motorju. Morda gre torej še najbolj resno računati na Kawasakijevo tovarniško ekipo: Romain Febvre je bil prvak leta 2015, v zadnjih štirih sezonah pa dvakrat podprvak, Pauls Jonass (prvak MX2 leta 2017) pa po lanski prvi zmagi zdaj prvič dobiva priložnost v tovarniški ekipi.

Najmočnejše ekipe in vozniki v razredu MXGP v sezoni 2025:



Team HRC – Tim Gajser in Ruben Fernandez

Red Bull KTM Factory Racing – Jeffrey Herlings in Lucas Coenen

Kawasaki Racing Team MXGP – Romain Febvre in Pauls Jonass

Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team – Calvin Vlaanderen, Jago Geerts in Maxime Renaux

Ducati Factory MX Team – Jeremy Seewer in Mattia Guadagnini

Fantic Factory Racing MXGP – Andrea Bonacorsi, Brian Bogers in Glenn COldenhoff

TEM JP253 KTM Racing Team – Jan Pancar

"V MXGP je jasen favorit na papirju Tim"

Giacomo Gariboldi zaupa v Tima. Skupaj so v svetovnem prvenstvu dosegli že 49 zmag in pet naslovov svetovnega prvaka. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Če kdo zaupa v Tima Gajserja, je to Giacomo Gariboldi. Slovenski as pod njegovim okriljem dirka že več kot desetletje. "V MXGP je jasen favorit na papirju Tim. Prado je odšel, Herlings je poškodovan, kar bo zagotovo vplivalo na njegove priprave. Skriti adut je lahko Lucas Coenen. Če bo bolj konstanten, je lahko nevaren Renaux. A mislim, da se ne on ne Febvre ne moreta do konca prvenstva zares boriti za lovoriko. V igri za naslov prvaka torej vidim Tima, Jeffreyja in Lucasa, pri čemer je Tim favorit."

V širši krog kandidatov za uvrstitve v prvo deseterico zagotovo spada drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar, ki tako kot v svoji prvi sezoni v elitnem razredu ostaja zasebnik. Z očetom Igorjem Pancarjem sta že dokazala, da se ne bojita bogatejših in kadrovsko številčnejših ekip. Lani je bil najboljši peti na indonezijski dirki, prvenstvo pa je končal na 13. mestu.