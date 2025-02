Tim Gajser je zdrav in v dobri formi. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tridesetletni Jeffrey Herlings je s 107 zmagami najuspešnejši motokrosist vseh časov, a le po številu zmag, naslovov svetovnega prvaka ima pet, tri v šibkejšem razredu MX2 in le dva v MXGP. Razlog pa ni le močna konkurenca, na čelu s Timom Gajserjem (štirje naslovi v MXGP in eden v MX2), ampak tudi poškodbe. V zadnjih 12 sezonah je samo dvakrat odpeljal vse dirke svetovnega prvenstva, v šampionskih sezonah 2018 in 2021 pa je izpustil eno dirko. In tudi v letu 2025 utegne brez boja za lovoriko ostati zaradi poškodbe.

Oktobra si je na dirki nizozemskega prvenstva v Valkenswaardu poškodoval desno koleno. Strgal si je križno vez in po operaciji začel dolgotrajno okrevanje, o čemer je javnost obvestil šele ob prestopu leta. Na motor se še ni vrnil. Kako zelo pogreša motokros, priča njegova zadnja fotografija na Instagramu, ko si je v masažni kadi nadel čelado. Čeprav je bil prijavljen za uvodno dirko prvenstva MXGP v Argentini, je bilo bolj ali manj jasno, da prvi marčevski konec tedna še ne bo nared za dirkanje. In zdaj je njegovo moštvo KTM sporočilo, da ga v Cordobo res ne bo.

"Lahko počnem vse z izjemo vožnje motorja. Lahko kolesarim, plavam, treniram na suhem in čez nekaj tednov bi lahko treniral na motorju," je dejal lani tretji v seštevku sezone razreda MXGP za Jorgejem Pradom (GasGas) in Timom Gajserjem (Honda). "Želel sem se kar najbolje pripraviti na sezono 2025, a ta poškodba mi je prekrižala načrte. Zdaj lahko upam, da bom imel uspešno drugo polovico sezone svetovnega prvenstva. Šlo je za čudno poškodbo, saj po operaciji nisem čutil veliko bolečin, a je pot do popolnega okrevanja dolga." Kdaj bo torej lahko znova tekmoval, ostaja negotovo, a strgana križna vez v večini primerov pomeni od šest do devet mesecev okrevanja.

Poškodovan tudi Prado, ki pa je tako ali tako odšel v ZDA

Tudi Jorge Prado je poškodovan, a kariero tako ali tako nadaljuje v ameriškem superkros in motokros prvenstvu. Foto: GasGas Prvenstvo MXGP se začenja prvega in drugega marca v Argentini, dva tedna pozneje sledi dirka v Kastilji - La Manči, kjer je bila v lanski sezoni finalna dirka, ko je Prado premagal Gajserja in drugič zapored postal svetovni prvak v elitnem razredu. Španec je pozimi odšel v ZDA, kjer bo kariero nadaljeval v ameriškem superkros in motokros prvenstvu. A tudi zanj se leto 2025 ni začelo po njegovih željah. Že na prvi dirki si je huje poškodoval ramo in bo tako izpustil vsaj superkros sezono, ki traja do maja.

Medtem je Gajser uspešno in brez poškodb v zadnjem delu opravil zimske priprave na sezono 2025. Mesec dni je s Hondo treniral in testiral motor na Sardiniji, preteklo nedeljo pa je odpeljal prvo pripravljalno dirko. V Mantovi je na odprtem italijanskem prvenstvu dobil obe vožnji in tako dosegel prvo zmago letos. Je prvi kandidat za naslov svetovnega prvaka. Prvak elitnega razreda MXGP v sezonah 2016, 2019, 2020 in 2022 bo pričakovanja pred novo sezono strnil prihodnji teden na novinarski konferenci. Svojo drugo sezono v MXGP bo z družinsko ekipo odpeljal Jan Pancar (TEM JP253 KTM).