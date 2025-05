Strokovnjaki so danes na novinarski konferenci agencije za varnost prometa (AVP) opozorili na nevarnost prehitre vožnje e-skirojev. Opozorili so tudi na odklepanje skirojev, s katerim lahko ti dosežejo večjo hitrost od dovoljene, ter predstavili novo napravo za merjenje hitrosti, ki jo bodo policisti kmalu začeli uporabljati na terenu.

Kot je poudarila namestnica direktorice AVP Saša Jevšnik Kafol, postaja e-skiro skupaj z drugimi mikro prevoznimi sredstvi vse bolj priljubljeno prevozno sredstvo v urbanih okoljih. V času naraščajoče uporabe e-skirojev agencija beleži vse več nesreč, v katerih so udeleženi vozniki e-skirojev. Leta 2024 so zabeležili 268 takšnih nesreč, kar je 12 odstotkov več kot v letu 2023. Lani je naraslo tudi število huje poškodovanih, ob čemer je za poškodbo pogosto kriva neuporaba zaščitne čelade, je dodala.

Jevšnik Kafol je opozorila tudi, da e-skiro ni igrača, temveč vozilo s slabo stabilnostjo, zaradi katere se lahko ob neizkušenosti hitro pojavijo poškodbe. Hkrati pa prodajalci e-skirojev omogočajo tudi odklepanje omejitev hitrosti vozil. Tako lahko skiroji presežejo dovoljeno hitrost 25 kilometrov na uro. Da bi se področje uporabe e-skirojev izboljšalo, zato med drugim predlagajo uvedbo obvezne uporabe zaščitne čelade, dvig minimalne starosti za uporabo e-skiroja na 15 ali celo 16 let ter uvedbo usposabljanja osnovnošolcev po vzoru kolesarskega izpita.

Vodja urgentnega kirurškega bloka v ljubljanskem kliničnem centru Uroš Tominc je poudaril, da v zadnjih letih opažajo porast hudih poškodb glave in možganov ter stegnenic in golenic. Vedno več je tudi poškodb v nesrečah, v katerih vozniki skirojev trčijo v pešce, kar nakazuje na to, da vozniki e-skirojev vozijo po površinah, namenjenih pešcem.

Veliko voznikov ne upošteva pravil

Vodja sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Ivan Kapun je opozoril, da veliko voznikov ne upošteva cestnoprometnih predpisov, ob čemer je največji dejavnik tveganja velika hitrost, veliko pa je tudi vožnje pod vplivom alkohola. Policija mora tako uporabljati nove metode nadzora. Hitrost e-skirojev bodo na terenu kmalu začeli meriti z napravo, ki lahko izmeri najvišjo hitrost ustavljenega e-skiroja, tako da med valja vklene pogonsko kolo e-skiroja. V zadnjih mesecih je po Sloveniji že potekalo usposabljanje policistov za delo z napravo, ki jo že uporablja policija v skandinavskih državah.

Kapun je poudaril tudi, da je težava prodaje e-skirojev v tem, da prodajalci oglašujejo največjo mogočohitrost, ki jo dosegajo. Obenem tudi zavarovalnice prodajajo zavarovanje mikro prevoznih sredstev, kot so električne rolke, ki sploh ne spadajo v promet. Ob tem je dodal, da slovenska družba mikro prevoznih sredstev še ne jemlje dovolj resno.

Novinarsko konferenci so pripravili v sklopu nacionalne preventivne akcije Mikromobilnost: kolo, e-kolo in e-skiro, ki je namenjena varnosti kolesarjev, uporabnikov e-koles in e-skirojev. V času akcije, ki bo prihodnji teden, bo policija izvajala poostren nadzor nad e-skiroji, so napovedali na AVP.