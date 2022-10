Aktivna raba odsevnika vam v temi lahko reši življenje #nagradnaigra

V letih od 2017 do 2021 je na slovenskih cestah umrlo 60 pešcev. Lani je v trčenju z osebnim avtomobilom umrlo enajst pešcev, štirje pa v trčenju s tovornim vozilom. Letos je do 29. septembra umrlo devet pešcev, sedem v prometnih nesrečah z osebnim avtomobilom, eden v prometni nesreči z motornim kolesom in eden v prometni nesreči s tovornim vozilom, trije od devetih pa so smrtno prometno nesrečo povzročili sami.

Odsevna telesa nam lahko rešijo življenje

Ob zmanjšani vidljivosti mora pešec na vidnem mestu nositi odsevnik. Foto: Ana Kovač

Ponoči, v mraku ali ob zmanjšani vidljivosti mora pešec nositi odsevnik na vidnem mestu, na strani, ki je obrnjena proti vozišču. Za večjo vidnost in varnost naj poskrbi z uporabo svetlih in odsevnih oblačil ter odsevnih teles, kot so odsevni trakovi, kresničke, odsevne površine na oblačilih ali obutvi, priporočljiva je tudi uporaba svetilke.

"Večletne analize kažejo, da delež pešcev, ki so sami povzročitelji smrtne prometne nesreče, znaša 30 odstotkov, v kar 70 odstotkih pa so povzročitelji drugi udeleženci, največkrat vozniki osebnih avtomobilov. V času od leta 2016 do konca septembra je 50 pešcev umrlo v temnem delu dneva. Niti eden izmed njih v času smrtne prometne nesreče ni nosil odsevnika, niti na oblačilih ni imel odsevne površine. Aktivna uporaba odsevnih teles pešcu v temi in mraku lahko reši življenje. V Ljubljani smo pet mestnih avtobusov opremili s sporočili Bodi viden, bodi previden, ki bodo na različnih linijah vozili do konca tega leta," je povedal Jože Hribar direktor Agencije za varnost prometa.

Jože Hribar, direktor Agencije za varnost prometa Foto: Ana Kovač

Vozilo, ki vozi s hitrostjo 40 kilometrov na uro, pešca, ki je v temnih oblačilih in ni osvetljen, opazi na razdalji do 26 metrov, v svetlih oblačilih do 38 metrov, pri aktivni uporabi odsevnih teles pa je viden tudi do 136 metrov. Trk avtomobila v pešca pri hitrosti 50 kilometrov na uro je enak padcu z višine 9,8 metra.

Podatki opazovanja pešcev, ki ga je Agencija za varnost prometa izvedla leta 2017, so pokazali, da je delež uporabe različnih odsevnikov izredno nizek – kar 93 odstotkov pešcev ni uporabljalo nobenega odsevnika. Le 1,2 odstotka pešcev je imelo kresničko ali odsevni trak in 4,2 odstotka drugo odsevno površino.

Pešec, bodi viden, bodi previden! V Ljubljani je pet mestnih avtobusov Agencija že opremila s sporočili Bodi viden, bodi previden, ki bodo na različnih linijah vozili do 31. 12. 2022. Izstopajoča sporočila na zadnjih straneh avtobusa so namenjena prvenstveno voznikom in njihovim sopotnikom, pa tudi drugim udeležencem v prometu ter čakajočim na avtobusnih postajah. Ob začetku Tedna otroka® in novega študijskega leta se začenja druga letošnja nacionalna preventivna akcija za večjo varnost pešcev Bodi viden, bodi previden, ki bo trajala do nedelje, 16. oktobra 2022. Na različnih šolah po Sloveniji bo AVP v sodelovanju z Minicityjem pripravila spletne delavnice Bodi (pre)viden. V akciji bo z aktivnostmi sodelovalo tudi 70 občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Akcijo izvajata Agencija za varnost prometa in policija, ki opozarjata, da so pešci najpogostejši, pa tudi najbolj izpostavljeni udeleženci v prometu. Za spodbujanje varne mobilnosti otrok je Agencija pripravila gradivo z naslovom Učenec pešec, ki je namenjeno učiteljem in učencem prvega triletja. S pomočjo predstavljenih vsebin in zasnovanih nalog se otroci učijo o varnem ravnanju v vlogi pešcev ter ponovijo že usvojena pravila. Foto: Ana Kovač Agencija za varnost prometa in Policija sta v Minicityju v Ljubljani pripravili interaktivno izobraževanje 160 osnovnošolcev v motorično-didaktični igralnici za učenje otrok o varnosti v prometu s posebnim poudarkom na varnosti pešcev. Foto: Ana Kovač

Okrepljen policijski nadzor

Do sredine oktobra bo policija predvsem v bližini prehodov za pešce in na drugih lokacijah s povečano problematiko varnosti pešcev izvajala poostren nadzor. "Policisti bodo ob rednem delu pozorni na kršitve cestnoprometnih predpisov pešcev. Posebej bomo pozorni na nepravilno prečkanje pešcev, nošenje odsevnih teles in oblačil v pogojih zmanjšane vidljivosti. Poleg tega bomo nadzorovali, kako preostali udeleženci v prometu spoštujejo cestnoprometne predpise, ki so neposredno povezani z varnostjo pešcev," je povedal mag. Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi.

Pri voznikih motornih vozil bodo pozorni na kršitve, kot sta izsiljevanje prednosti pešcem na zaznamovanih prehodih za pešce in hitrost vožnje.

Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Foto: Ana Kovač

Policisti bodo sodelovali tudi pri izvajanju preventivnih aktivnosti, ki so namenjene ozaveščanju pešcev, da morajo že sami čim bolje poskrbeti za svojo varnost v prometu. Pešci veliko za svojo varnost lahko naredijo z nošenjem svetlih oblačil, kresničk in odsevnikov ter odsevnih brezrokavnikov ipd.

Eden glavnih vzrokov prometnih nesreč neprilagojena hitrost

Mateja Markl, vodja Sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Foto: Ana Kovač

"Pešci predstavljajo osnovno obliko premikanja in udeležbe v prometu in prav vsi smo tudi pešci. Kot ranljivejši udeleženci so pešci najbolj ogroženi prav v naseljih, glavni vzroki prometnih nesreč pa so neprilagojena hitrost, premiki z vozilom, izsiljevanje prednosti ter tudi nepravilnosti pešcev. Zato je izredno pomembno, da vozniki pešcem namenijo pozornost ter znižajo hitrost vožnje, pred prehodi pa pešcem odstopijo prednost. Pešci pa naj upoštevajo priporočilo Bodi viden, bodi previden," je povedala dr. Mateja Markl, vodja Sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Z akcijo želita AVP in policija voznike motornih vozil, koles, e-koles in e-skirojev opozoriti, naj bodo med vožnjo izjemno pozorni na pešce. Še posebej naj bodo previdni v območju prehodov za pešce in tudi na območjih, kjer je pričakovati prisotnost pešcev.

Odgovorni morajo biti tudi pešci

Zaradi uporabe mobilnih telefonov med hojo je peščeva pozornost zmanjšana za kar 60 odstotkov. Foto: Getty Images

Pešce želijo spomniti, da morajo – prav tako kot preostali udeleženci v prometu – spoštovati cestnoprometna pravila. Uporabljati morajo prometne površine, namenjene hoji pešcev, in ponoči obvezno nositi odsevna telesa za večjo vidnost ali svetilko, ki oddaja belo svetlobo. Agencija pešce opozarja še na odvračanje peščeve pozornosti od dogajanja v prometu zaradi uporabe mobilnih telefonov, slušalk, pregledovanja družbenih omrežij, kar ne zmanjšuje le pravočasnosti in ustreznosti odziva voznikov ampak tudi pešcev – njihova pozornost je zmanjšana celo do 60 odstotkov.

Nekaj nasvetov za varnost pešcev:

Uporabljajte prometne površine, namenjene hoji pešcev (pločniki, hodniki, prehodi, podhodi, nadhodi). Če ni zagotovljene površine za pešce, hodite ob levem robu vozišča v smeri hoje.

(pločniki, hodniki, prehodi, podhodi, nadhodi). Če ni zagotovljene površine za pešce, hodite ob levem robu vozišča v smeri hoje. Med hojo ne uporabljajte mobilnega telefona , saj po podatkih tujih raziskav ta pravočasnost in ustreznost odzivov pešca zmanjša do 60 odstotkov.

, saj po podatkih tujih raziskav ta pravočasnost in ustreznost odzivov pešca zmanjša do 60 odstotkov. Vedno se prepričajte o varnem prečkanju ceste . Preden stopite na vozišče, je obvezen pogled levo, desno, levo.

. Preden stopite na vozišče, je obvezen pogled levo, desno, levo. Obvezna uporaba prehodov za pešce . Na semaforiziranih prehodih počakajte na zeleno luč za pešce (predhodno pogled levo, desno, levo), na nesemaforiziranih prehodih pa posebno pozornost namenite bližajočim se vozilom – počakajte, da se ta dejansko ustavijo iz obeh smeri (vzpostavitev očesnega stika z voznikom, dvig roke).

. Na semaforiziranih prehodih počakajte na zeleno luč za pešce (predhodno pogled levo, desno, levo), na nesemaforiziranih prehodih pa posebno pozornost namenite bližajočim se vozilom – počakajte, da se ta dejansko ustavijo iz obeh smeri (vzpostavitev očesnega stika z voznikom, dvig roke). Vidnost je varnost. Ponoči, v mraku ali ob zmanjšani vidljivosti morate nositi odsevnik na vidnem mestu, na strani, ki je obrnjena proti vozišču. Za večjo vidnost in varnost poskrbite z uporabo svetlih in odsevnih oblačil ter odsevnih teles (odsevni trakovi, kresničke, odsevne površine na oblačilih ali obutvi, uporaba svetilke). Kresničko obesimo za pas ali žep, da prosto niha ob telesu, saj jo le tako lahko obsvetijo avtomobilski žarometi.

Ponoči, v mraku ali ob zmanjšani vidljivosti morate nositi odsevnik na vidnem mestu, na strani, ki je obrnjena proti vozišču. Za večjo vidnost in varnost poskrbite z uporabo svetlih in odsevnih oblačil ter odsevnih teles (odsevni trakovi, kresničke, odsevne površine na oblačilih ali obutvi, uporaba svetilke). Kresničko obesimo za pas ali žep, da prosto niha ob telesu, saj jo le tako lahko obsvetijo avtomobilski žarometi. Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje poleg odsevnika okoli vratu nositi tudi rumeno rutico . Odrasli, ki ob cesti spremljajo otroke, naj jih držijo za roko na zunanji strani, proč od ceste.

. Odrasli, ki ob cesti spremljajo otroke, naj jih držijo za roko na zunanji strani, proč od ceste. Na avtocesti se ne smete zadrževati zunaj vozila ob cestišču, saj je to izredno nevarno. V primeru izrednega dogodka poskrbite za svojo varnost: vozilo ustavite na odstavnem pasu z vsemi delujočimi utripalkami, oblecite odsevni telovnik, zavarujte mesto dogodka z varnostnim trikotnikom in se čim prej umaknite na varno, za zaščitno ograjo ter pokličite pomoč.