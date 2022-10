V središču Ljubljane prisilili moškega, da se je slekel

Včeraj zvečer se je v središču Ljubljane zgodila drzna tatvina, sporočajo ljubljanski policisti. Trije neznanci so pristopili do oškodovanca na ulici in ga z grožnjo prisilili, da jim je izročil vrednejše kose oblačil, ki jih je imel na sebi. Povzročili so za okoli 2.700 evrov materialne škode.