Greenwooda aretirali zaradi suma kršitve pogojev varščine

Enaindvajsetletnega angleškega napadalca so prvič aretirali januarja zaradi domnevnega posilstva in fizičnega napada na nekdanje dekle. Zaslišali so ga tudi zaradi domnevnih groženj s smrtjo. Tistega meseca so Greenwooda izpustili iz pripora po plačilu varščine.

"Policija širšega Manchestra je seznanjena z obtožbo v zvezi z 21-letnim moškim, ki je kršil pogoje varščine in bil danes aretiran," je dejal tiskovni predstavnik policije. Preiskava trenutno še poteka, so še dodali v izjavi.

V nekaj urah po tem, ko so se v začetku leta obtožbe pojavile na spletu, je bil Greenwood, ki je odigral eno tekmo za Anglijo, suspendiran in odstranjen iz ekipe rdečih vragov.

Nike je sprva začasno, nato pa še dokončno prekinil sponzorsko pogodbo z Greenwoodom, razvijalci računalniških iger Electronic Arts pa so potrdili njegovo odstranitev iz aktivnih ekip v igri Fifa 22.

Greenwood je na 129 tekmah za United dosegel 35 golov.