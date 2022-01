Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trdi, da jo je spolno in telesno zlorabljal. Objavila je tudi slike modric in krvi.

Policija v Manchestru je potrdila, da je v nedeljo zvečer aretirala 20-letnega nogometaša Manchester Uniteda Masona Greenwooda in ga privedla na zaslišanje v zvezi z obtožbami njegovega dekleta, ki trdi, da jo je spolno in telesno zlorabljal. Slike modric po telesu in krvi na obrazu je tudi objavila na spletnem omrežju.

"Lahko potrdimo, da smo zaradi domnevnega fizičnega nasilja aretirali 20-letnika. Zaradi suma napada in posilstva poteka preiskava. Zaenkrat ostaja v priporu," so sporočili iz policije, ki v skladu z zakonom imena osumljenega ni navedla, a so že pred tem o incidentu poročali mediji, suspendiral pa ga je tudi njegov klub Manchester United.

"Mason do nadaljnjega ne bo treniral in igral tekem. United ne odobrava kakršnega koli nasilja," so se odzvali pri angleškemu velikanu.

Sam nogometaš še na obtožbe ni odzval, zanj pa to ne bi bil prvi prekršek. Septembra 2020 sta bila skupaj s Philom Fodenom izključena iz angleške reprezentance, z Islandije, kjer je Anglija igrala tekmo lige narodov. Poslali so ju domov, ker sta obiskala dve lokalni dekleti, s tem pa tudi kršila pravila v zvezi s pandemijo novega koronavirusa.