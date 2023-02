Britansko tožilstvo opustilo pregon Greenwooda

Britansko tožilstvo je opustilo kazenski pregon nogometaša Manchester Uniteda Masona Greenwooda zaradi domnevnega posilstva in fizičnega napada. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je po sporočilu tamkajšnje policije do tega prišlo zaradi umika ključne priče ter novih dokazov v primeru.

Nogometaš je bil nekoč veliki up angleškega nogometa, ki je na 129 tekmah za rdeče vrage dosegel 35 golov. Prvič so ga aretirali januarja lani zaradi domnevnega posilstva in fizičnega napada na nekdanje dekle. Zaslišali so ga tudi zaradi domnevnih groženj s smrtjo.

Sprva so ga po plačilu varščine izpustili iz pripora, pozneje so mu pripor podaljšali, pod posebnimi pogoji so ga na prostost spustili lani novembra.

Policija v Manchestru je sporočila, da proti Greenwoodu ne potekajo več kazenski postopki. "V tem primeru zaradi kombinacije umika ključne priče ter novih dokazov ni bilo več realne možnosti za obtožnico. Zato smo primer ustavili," je sporočila policija.

Odzvali so se tudi v klubu. Manchester United je zapisal, da bodo v klubu po umiku obtožnice sprejeli svoje postopke, vendar jih ne bodo razkrivali javnosti, dokler ne bodo končani.

Greenwooda so v klubu po aretaciji začasno suspendirali, zadnjo tekmo je proti West Hamu odigral januarja lani. Pogodbo ima sicer še do leta 2025.

