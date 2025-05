Po koncu klubskih sezon je napočilo obdobje, polno govoric in namigovanj glede morebitnih prestopov. Angleški časnik Daily Mail tako poroča, kako si savdski podprvak Al Hilal prizadeva v svoje vrste pripeljati zveneče ime iz Evrope. Njegova tarča je portugalski zvezdnik Bruno Fernandes, dolgoletni as Manchester Uniteda, ki bi najraje pozabil na sezono 2024/25, saj so rdeči vragi razočarali navijače in ostali brez Evrope. To je struna, na katero želijo igrati Arabci, saj bi lahko Fernandes, ki si je pred leti delil slačilnico pri Sportingu z Andražem Šporarjem, v Savdski Arabiji zaslužil izjemen znesek.

Arabci mu ponujajo kar pol milijona evrov več na teden!

Al Hilal je v zadnjih treh letih enkrat postal prvak Savdske Arabije. Foto: Reuters V Angliji ima že tako eno višjih plač pri Unitedu, na teden je bogatejši za okrog 330 tisoč evrov, Arabci pa mu ponujajo neverjetno bogastvo, kar pol milijona več na teden! Tako bi lahko Fernandes pri Al Hilalu, za katerega nastopajo številna znana imena svetovnega nogometa (Srba Sergej Milenković Savić in Aleksandar Mitrović, Portugalca Ruben Neves in Joao Cancelo, Senegalec Kalidou Koulibaly, Brazilci Malcom, Kaio Cesar in Marcos Leonardo, brani pa Maročan Yassine Bounou), na teden prejel kar 830 tisoč evrov, skupno z bonusi pa Arabci ponujajo Fernandesu triletno pogodbo, po kateri bi zaslužil neverjetnih 240 milijonov evrov (200 milijonov funtov)! Arabci bi spravili v dobro voljo tudi Manchester United, saj bi za 30-letnega Portugalca plačali vsaj 120 milijonov evrov (100 milijonov funtov).

Fernandesu so dali časa za razmislek do četrtka, z Otoka pa že prihajajo novice, da trener Uniteda Ruben Amorim ni navdušen nad odhodom enega najboljših igralcev v zvezni vrsti, ki na Old Traffordu nosi tudi kapetanski trak.

Zadnjo tekmo v stresni sezoni je odigral prejšnji teden, ko je izgubil finale lige Europa proti Tottenhamu. Foto: Reuters

Če bi Fernandes zavrnil ponudbo Al Hilala, bi savdski podprvak poskušal pripeljati Yourija Tielemansa (Aston Villa) oziroma Edersona (Atalanta).