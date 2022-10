Mohamed Salah junak vročega derbija na Anfieldu

Liverpool je po slabem začetku sezone v derbi 10. kroga vstopil kot avtsajder z enajstega mesta na lestvici, vloga velikega favorita je pripadala Manchester Cityju, sploh ker se je ta pred sezono okrepil z bržčas najboljšim napadalcem na svetu, mladim norveškim ostrostrelcem Erlingom Haalandom. A tega je danes četa Jürgena Kloppa uspela nevtralizirati, domače navijače na kultnem stadionu Anfield pa je v 76. minuti derbija v delirij spravil njihov strelski kralj, Egipčan Mohamed Salah.

Liverpool se je s tremi osvojenimi točkami povzpel na osmo mesto prvenstvene lestvice, za vodilnim Arsenalom – ta je danes z 1:0 premagal Leeds – zaostaja 14 točk. Manchester City Pepa Guardiole je doživel prvi poraz v tej sezoni premier lige in je drugi s 23 točkami, prav toliko jih ima tudi Tottenham.

Manchester City je navijače osrečil že pred derbijem. Zgodil se je dolgopričakovani podpis pogodbe z mladim zvezdnikom ekipe. Phil Foden je podaljšal pogodbo do leta 2027. "O tem sem od nekdaj sanjal. Od malega sem navijač Cityja," je poudaril 22-letnik.

Liverpool : Manchester City 1:0 (0:0)

Salah 76.

Konec tekme in zmaga Liverpoola.

V 98. minuti je poškodovanega Dioga Joto na igrišču zamenjal Konstantinos Tsimikas, City pa bo tekmo očitno končal z začetno enajsterico nogometašev.

V 90. minuti je Salaha na zelenici zamenjal Trent Alexander Arnold, medtem se Guardiola še ni odločil za nobeno menjavo.

V 86. minuti tekme je temperamentni Jürgen Klopp prejel rdeč karton - nadrl je stranskega sodnika - in moral zapustiti zelenico.

V 76. minuti je vratar Alisson z dolgo podajo našel hitrega Egipčana Mohameda Salaha, ta se je izmuznil branilcem Cityja, se spet sam znašel pred gostujočim vratarjem Edersonom in bil tokrat natančen. Liverpool vodi z 1:0.

V 72. minuti se je Klopp odločil za trojno menjavo, Firmina, Fabinha in Eliotta so na zelenici zamenjali Darwin Nunez, Fabio Carvalho in Jordan Henderson.

Haalanda domačli ustavljajo na vse mogoče načine:

V 64. minuti je do žoge v kazenskem prostoru domačih spet prišel Haaland, sprožil strel, a žoge ni zadel najbolje, tudi Alisson je odlično posredoval.

V 56. minuti so spet zapretili rdeči, Diogo Jota je po strelu z glavo žogo poslal le nekaj centimetrov nad prečko Cityjevih vrat.

V 53. minuti je City vrnil s hitrim napadom, žogo je po dolgi podaji De Bruyna že prijel vratar Liverpoola Alisson, pa mu jo je Haaland izbil iz prijema, do nje je prišel Phil Foden in jo pospravil v mrežo. Sodnik gola ni priznal, Haaland je po njegovem mnenju naredil prekršek nad Alissonom.

Nekaj ostrih besed sta si po razveljavljenem zadetku izmenjala tudi stratega Klopp in Guardiola.

Foto: Reuters

V 51. minuti je Liverpool izvedel hiter proinapad, Mohamed Salah je zdirjal v napad, se sam znašel pred vratarjem Edersonom, a streljal nekaj centimetrov mimo desne vratnice manchester Cityja.

V izenačenem prvem polčasu je bilo le nekaj priložnosti na obeh straneh, tudi Haaland je na vrata gostiteljev sprožil dva strela z glavo, eno žogo je poslal prek prečke, drugo v naročje domačega vratarja Alissona. Na drugi strani sta imela najlepši priložnosti Diogo Jota in Andrew Robertson, a ob zbrani obrambi Cityja nista uspela sprožiti nevarnejših strelov.

Začetni enajsterici: