Arsenal in United trpela, nenavadna lestvica v skupini F

V evropski ligi je najbolj zanimivo v skupini F, kjer imajo tudi po četrtem krogu vse štiri ekipe eno število točk - pet. Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat sta s Sturmom remizirala proti Laziu 2:2. Z enakim rezultatom se je končal dvoboj Feyenoord - Midtjylland. Je pa Sturm zaradi najslabše gol razlike (3:8) trenutno zadnji.

V skupini A londonski Arsenal ostaja neporažen. A tretjo zmago si je le stežka priboril. Proti norveškemu klubu Bodo/Glimt so v okvir vrat sprožili en sam strel. In za zmago z 1:0 je zadel Bukayo Saka. Pri polnem izkupičku točk je v skupini G nemški Freiburg, ki je s kar 4:0 premagal francoski Nantes. Stoodstoten je še v skupini E Real Sociedad.

Fenerbahče je brez Mihe Zajca pri AEK Larnaki zmagal z 2:1 in v skupini B ostal na vrhu. Turška ekipa je povedla v 16. minuti z golom Joaa Pedra. Michy Batshuayi je v 80. minuti podvojil prednost Turkov, ki so šest minut pozneje zapravili še enajstmetrovko, neuspešen je bil Enner Valencia. Malce pred tem je domača zasedba na igrišču ostala z deseterico. Na drugi tekmi skupine je kijevski Dinamo proti Rennesu izgubil z 0:1.

Trener Ante Šimundža pa je v četrtem krogu evropske lige doma z Ludogorcem proti Helsinkom izkoristil priložnost, da se utrdi na drugem mestu skupine C, ki prinaša uvrstitev v izločilne boje. Zmagali so z 2:0 in imajo sedem točk. Žana Karničnika ni bilo v postavi bolgarskega kluba.