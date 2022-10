Na tekmi 11. kroga prve avstrijske lige med graškim Sturmom in Tirolom so bili od prve minute na zelenici kar štirje slovenski nogometaši: Tomi Horvat in Jan Gorenc Stanković v dresu Sturma in Sandi Ogrinec ter Nik Prelec za Tirol. Ob koncu tekme je priložnost za igro dobil še Žan Rogelj (Tirol). Sturm je zmagal z 2:1, prvi gol na tekmi pa je zabil Gorenc Stanković. To je 27-letnikov prvi gol na 18 tekmah za graški klub.

Sturm s sedmo zmago ostaja prvi zasledovalec vodilnega Salzburga, ki ima dve točki več. Ekipa Benjamina Šeška je v tem krogu s 3.2 premagala Altach. Mladi zvezdnik slovenske reprezentance ni bil med strelci. Šeško je sicer pri štirih ligaških golih.