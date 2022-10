Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

PSG je v desetem krogu francoske lige gostoval pri Reimsu in domov odnesel samo točko (0:0). Že v prvem polčasu je bil izključen veteran Sergio Ramos. Pred tem krogom drugouvrščeni Marseille pa je doma izgubil, z 2:1 je bil boljši Ajaccio. Angers z Miho Blažičem bo v nedeljo na domači zelenici pričakal Strasbourg. Angers z Miho Blažičem je z 2:3 izgubil proti Strasbourgu in ostaja na začelju lestvice. Slovenski reprezentant je zabil dva gola, a enega v napačno mrežo.

PSG ostaja vodilno moštvo francoske ligue 1, saj je na desetih tekmah osemkrat zmagal, to pa je bil njegov drugi neodločen izid. Še naprej torej ne pozna poraza. Marseille ima dve točki manj, saj je prav v tem krogu doživel prvi poraz. Ajaccio je zmagal z 2:1.

Parižani so v Reimsu imeli dve tretjini časa žogo v posesti, čeprav so od 41. minute igrali brez Sergia Ramosa. Temu je sodnik najprej pokazal rumeni karton zaradi prekrška, takoj zatem pa je izkušenemu španskemu branilcu pokazal še rdečega zaradi žaljenja. Za Ramosa je bila to 28. izključitev kariere.

Miha Blažič (z masko) je zabil dva gola, a enega v svojo mrežo. Foto: Guliver Image Tekmo je Marseille dobro začel, po 15 minutah je kapetan Dimitri Payet z bele pike dosegel svoj 100. gol v francoski ligi, 16 let po prvem zadetku proti Nantesu. Je prvi igralec v zgodovini lige z vsaj s stotimi goli in stotimi podajami. V 25. minuti je izenačil Bevic Moussiti-Oko, Leonardo Balerdi pa je gostom prinesel zmago z avtogolom v 47. minuti.

Miha Blažič in soigralci imajo po desetih odigranih tekmah osem točk. Takšen izkupiček imajo še tri ekipe, ki so zaradi boljše gol razlike pred Angersom. Slednji je gostil Strasbourg, ki je bil po devetih krogih še brez zmage. Tokrat jo je vknjižil po avtogolu slovenskega reprezentanta v prvem polčasu in veliki napaki domačega vratarja Yahia Fofane v drugem.

Goste je v vodstvo že v sedmi minuti popeljal Kevin Gamiero, štiri minute kasneje pa je izenačil Adrien Hunou. Blažič je nato svojega vratarja premagal v 33. minuti, v drugem polčasu pa je Fofana izpustil žogo iz rok, kar je izkoristil Habib Diallo za lahek zadetek in vodstvo Strasbourga s 3:1. Blažič je v 87. minuti postavil zgolj končni izid, ko je bil najbolj spreten ob odbiti žogi v kazenskem prostoru gostov. V osmem nastopu za Angers je bil to prvi gol osrednjega branilca slovenske izbrane vrst

Francosko prvenstvo, 10. krog: Petek, 7. oktober:

Olympique Lyon : Toulouse 1:1 (1:0) Sobota, 8. oktober:

Olympique Marseille : Ajaccio 1:2 (1:1)

Reims : PSG 0:0 Nedelja, 9. oktober:

Montpellier : Monaco 0:2 (0:1)

Clermont : Auxerre 2:1 (0:0)

Nice : Troyes 3:2 (2:0)

Angers : Strasbourg 2:3 (1:2)

Miha Blažič (Angers) je igral celo tekmo in dosegel avtogol ter drugi gol.

Brest : Lorient 1:2 (1:1)



20.45 Lille - Lens