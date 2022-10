Kaj je Erling Haaland, da zabija gole po tekočem traku? Zagotovo ima predpisano dieto. Tisto, kar ima najraje, si lahko privošči le redko. In ne boste verjeli, kaj je to: kebab ali pa pico s kebabom.

Pred derbijem angleškega prvenstva z Liverpoolom je napadalec Manchestra Cityja Erling Haaland odgovarjal na hitra vprašanja navijačev, ki mu jih je zastavil nekdanji angleški nogometaš in zdaj strokovni analitik na Sky Sports Gary Neville. Največ obrvi je dvignil odgovor na prvo vprašanje. Kaj najraje je? "Obožujem kebab ali kebab pico. Res ga obožujem. Moram priznati. To je ena najboljših stvari. A ga ne smem nikoli jesti. Joj, kako bi bilo dobro! Nato pa grem do hladilnika in si pripravim kaj drugega." Najverjetneje res ne bi bil tako hiter, če bi prepogosto jedel kebab. Svojo kariero v angleški ligi je začel res izjemno: s 15 goli in tremi podajami v prvih desetih krogih.

Does Erling Haaland eat kebabs?!? 🤨



Gary Neville hits Man City's star striker with some quick-fire questions! ⬇️ pic.twitter.com/pB9HllHBPA — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 14, 2022

Kaj je še zanimivega povedal norveški stroj za gole? Ob očetu Alfieju Haalandu, ki je prav tako igral za Manchester City, je bil njegov najljubši nogometaš, ko je odraščal, Zlatan Ibrahimović. Brez presenečenja torej. Če bi šlo za življenje, kdo bi zanj streljal 11-metrovko? "Moram reči kar jaz sam, saj si zelo zaupam. Če pa moram izbrati koga drugega, bi rekel Mario Balotelli, saj boljšega izvajalca 11-metrovk nisem videl." Odgovor, koga bi vzel s sabo na samotni otok, je bil še posebej zabaven: "De Bruyne bi bil dobra asistenca. Mama in oče bi dobro skrbela zame in kuhala dobro norveško hrano. Te tri."

Ali bo tudi norveški nogometni virtuoz poskrbel za kulinarični "škandal", kot je to uspelo nizozemskemu kolesarskemu zvezdniku Mathieuu van der Poelu?