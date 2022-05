Zakaj van der Poela preganjajo z ananasi?

Nizozemski kolesarski zvezdnik Mathieu van der Poel je v nekakšnem sporu z Italijo. Privoščil si je namreč dva prekrška, nekateri bi rekli celo zločina nad italijansko kulinariko. Še pred startom letošnjega Gira na Madžarskem se je namreč na družbenih omrežjih pojavil posnetek, kako MVDP na porcijo špagetov brizgne kečap.

Začelo se je s kečapom na špagetih.

Ladies and gentlemen, the new leader of Giro d'Italia. pic.twitter.com/GiZf44hpbv — Cycling out of context (@OutOfCycling) May 6, 2022

Ko so ga s to nečednostjo soočili novinarji, se je nemudoma opravičil in razložil, da se je to zgodilo samo enkrat in da takrat preprosto ni imel druge izbire. Stvar bi bila hitro pozabljena, če ne bi prišlo še do enega "incidenta".

Van der Poelu je vse skupaj nadvse smešno.

It has finally happened. pic.twitter.com/oACBAUrQYf — Cycling out of context (@OutOfCycling) May 27, 2022

Po naporni 15. etapi si je izmučeni MVDP privoščil pico. Na družbenih omrežjih je zakrožila fotografija, kako sedi v ekipnem avtobusu, s kartonasto škatlo na kolenih, v njej pa je pica margerita. Na obrazu ima presenečen izraz, zato ga je tedaj nizozemski novinar Thijs Zonneveld vprašal: "So ti spet pozabili na pico dodati olive?" "Ananas," ga je v šali popravil Mathieu van der Poel, in začela se je še danes trajajoča šala.

Als ze wéér zijn vergeten om olijven op je pizza te doen. pic.twitter.com/yH0sABGKeo — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) May 22, 2022

Ekipa, ki skrbi za družbena omrežja na Giru, je MVDP-ju ponudila stavo. Ko zmaga v naslednji etapi, bodo tudi sami pojedli pico z ananasom. Te vrste pica že desetletja buri duhove, reče se ji havajska pica, izumil pa jo je grški Kanadčan leta 1962. Pravoverni ljubitelji italijanske kuhinje jo ocenjujejo kot kulinarični kriminal.

Dries De Bondt je ananas pripeljal v cilj.

WHAT IS GOING ON pic.twitter.com/NhTPOUmCNZ — Cycling out of context (@OutOfCycling) May 26, 2022

Van der Poel je bil tako danes tarča duhovitega z ananasom opremljenega kuharja, zanimivo pa je, da je ponujeni sadež v resnici vzel eden od van der Poelovih moštvenih kolegov Dries De Bondt, ga pripeljal v cilj in predal MVDP-ju. En ananas je iz kuharjevih rok vzel tudi Davide Formolo (UAE Emirates), a nihče ne ve, zakaj.

Zakaj pa ga je vzel Davide Formolo?

This picture is exactly why this account exists. pic.twitter.com/rC2q88wT4o — Cycling out of context (@OutOfCycling) May 25, 2022

Preberite še: