Medtem ko se je italijanski Giro prevesil v razburljiv zadnji teden, ga najboljši slovenski kolesarji Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Jan Polanc in Luka Mezgec te dni spremljajo le od daleč. In kaj počnejo? Kje bodo letos še dirkali?

Počasi se približuje najrazburljivejši del sezone, z vrhuncem, julijsko Dirko po Franciji, na kateri tudi ljubitelji kolesarstva v Sloveniji s slastjo pričakujemo spopad Pogačar – Roglič. Izkušenejši Zasavec je te dni s kolegi iz Jumbo-Visme, ki v programu nimajo dirk, na pripravah v Španiji, v Granadi. Manjšo poškodbo mišice je že povsem saniral, pred Tourom pa bo dirkal še na Kriteriju po Dofineji (od 5. do 12. junija).

Tudi prvi zvezdnik moštva UAE Emirates Pogačar pridno trenira. V svoji zadnji objavi na Instagramu sporoča le: "Čas je za delo." Pogačar je zaradi tragedije v družini partnerice Urške Žigart izpustil ardenske klasike, na Tour, kjer bo napadal še tretjo zaporedno zmago, pa se bo pripravljal na slovenskih cestah, na Dirki Po Sloveniji (od 15. do 19. junija), kjer bo prav tako branil lansko zmago.

Na letošnji slovenski pentlji bo dirkal tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki se od svoje zadnje dirke, Liege– Bastogne–Liege (24. aprila) posveča treningom in pa svojim številnim projektom in dobrodelnosti. Letos je z zmago na spomeniku Milano–Sanremo prišel do največjega uspeha v karieri in tudi za Tour ima načrte. Julija bo na njem lovil etapne zmage.

Ambiciozne načrte pa je imel na letošnji Dirki po Italiji tudi Mohoričev moštveni kolega Jan Tratnik, a jih je končal že v tretji etapi na Madžarskem, ko zaradi posledic padca v prvi etapi ni mogel več trpeti bolečin v roki. A pred dnevi je 32-letni Idrijčan objavil nadvse spodbudno novico. "Vračam se v igro. Zadnji rentgen je pokazal dober napredek, zato lahko počasi začnem trenirati. V roki še čutim nekaj bolečine, a ne dovolj, da bi me ustavila pri treningih," je zapisal in se zahvalil navijačem, prijateljem in zdravniškemu osebju za vso podporo in skrb v težkih dneh. "Veselim se novih izzivov in dirk," je še dodal.

Tratnik za zdaj v programu še nima dirk, v Bahrain Victoriousu čakajo, da bo povsem nared, medtem pa je Jan Polanc, velik garač v Pogačarjevi ekipi UAE Emirates, z glavnino sezone že opravil. Spomladi je imel izjemno natrpan program dirk, dirkal je tudi že na dveh spomenikih, Milano - Sanremo in Liege - Bastogne - Liege, tritedenskih dirk pa vsaj zaenkrat v njegovem letošnjem programu ni. Do konca sezone ga čaka še Giro dell'Appennino (2. junija) in pa jesenski spomenik, Dirka po Lombardiji (8. oktober).

Tudi 33-letni Kranjčan Luka Mezgec je imel naporen spomladanski del sezone, bil je nepogrešljiv član sprinterskega vlaka moštva BikeExchange in tudi on ima za seboj že dva spomenika sezone, Milano - Sanremo ter Pariz - Roubaix. Mezgec od vseh omenjenih "počiva" najkrajši čas, 15. maja je namreč končal Dirko po Madžarski, zdaj pa se lahko povsem posveti pripravam na Tour, zadnji letošnji dirki v njegovem koledarju. Trenutno je na trening kampu v Italiji.

