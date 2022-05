Rogliču prisilen dopust ni podrl načrta #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tour de France kljub nevšečnostim s poškodbo ostaja osrednji cilj Primoža Rogliča v tej sezoni. Z rehabilitacijo je uspešno sklenil v domačem okolju, in kot pravi sam, ni izgubil časa v sklopu priprav na tritedensko francosko kolesarsko pentljo. Skupaj z moštvom Jumbo-Visme ima še naprej željo zgodovinsko prikolesariti v Pariz odet v rumeni majici. A se prav vsi zavedajo, da je preprek ogromno. Ena izmed njih sliši na ime tudi Tadej Pogačar: "Superioren je. Na vseh dirkah, na katerih je dirkal v tem letu, je skoraj zmagal. Tour je že dvakrat osvojil, jaz ga še nisem. Je tisti, ki ga želimo premagati. Tako jaz kot vsa moja ekipa."

Na Dirki po Baskiji v začetku aprila se je obširneje začelo govoriti o težavah Primoža Rogliča. Prvi dan je še pometel s konkurenco na kronometru, nato pa imel vse več težav in na dirki zaradi bolečin ni mogel razviti vatov, ki jih je želel. Govora je bilo o težavah s kolenom, vendar so nato ob prihodu v Slovenijo preiskave pokazale, da je imel manjšo rupturo na mišici.

Primož Roglič o začetku sezone Tadeja Pogačarja

"Bolelo me je okoli kolena, vendar ni s kolenom nič narobe. Za kolenom na rastišču mišice je bil izvor težav. To smo bolj kot ne pozdravili. Nisem še v programu polnega treninga, da bi lahko rekel, da je vse skupaj preteklost. V danem trenutku nimam več težav. Bomo videli. Upam, da smo zadevo pozdravili. Da se bom uspešno pripravil na nove cilje," je zbranim slovenskim novinarjem v petek razložil Roglič.

Vrnil se je k izvoru in kolesaril s skakalci

Za slovensko pomoč se je odločil po premisleku in priporočilih kolegov, zato je obiskal dr. Mitjo Bračiča: "Pri nas poznam ljudi, na Nizozemskem, kjer je moja ekipa, ne. Vse skupaj je pripeljalo do tega, da poskusim pri Bračiču. Vse smo analizirali, kako bomo pozdravili. Še vedno se trudiva na dnevni ravni in opravljava terapije. Gre v pravo smer."

V ponedeljek odhaja na priprave v Sierro Nevado. Foto: Jumbo-Visma

Čeprav je bil odmaknjen od dirk in svetovnega kolesarskega dogajanja, je bil kljub težavam z mišico na kolesu, le da ni na polno obremenjeval svojega telesa. Vzpon na Krvavec je bil osrednji poligon za gorske podvige. Nekajkrat je kolesaril celo s skakalci, s katerimi ga veže zgodovina, saj je bil pred vstopom v kolesarstvo eden izmed njih: "Se še družim z izvorom. Robert Kranjec je bil, na primer, včeraj Miran Zupančič. Saj vsi vozijo. Rekel sem, da moram enkrat organizirati skupno turo."

Nevšečnost z mišico mu je prekrižala načrte, da bi kolesaril na belgijskih klasikah, vendar tega ne objokuje, saj je njegov osrednji cilj vse od vstopa v 2022 Tour de France: "Kakšen teden nisem treniral. Težavo sem imel že pred Baskijo. Rekel sem si, saj ni nič hujšega. A je bila težava. Ko sem povečal intenziteto, se je vse skupaj zaostrilo in je bila bolečina večja. Dejal sem si, da je treba narediti premor in pozdraviti poškodbo. Si vzeti čas za to. Načrte mi je podrlo le tako, da sem izpustil dve dirki. Z moje strani je bil obisk v Sloveniji dobrodošel. Imel sem prisilen dopust, ki pa ni podrl načrta in priprav za Dirko po Franciji."

Roglič se je pošalil: Tour de France bom vzel kot pripravo za Vuelto

Spomnimo se, kako je lani pred Dirko po Franciji namenoma bolj malo dirkal in prišel v deželo galskih petelinov kljub vsemu odlično pripravljen. A mu je nato padec prekrižal načrte za morebitno skupno zmago in se je predčasno poslovil od največje dirke na svetu. Kriterij po Dofineji (od 5. do 12. junija) bo zanj torej pomenil edini test pred Tourom, saj ga ne bomo videli na delu niti na državnem prvenstvu v Mariboru, ki bo sledilo dirki Po Sloveniji.

Foto: Guliverimage

Njegova naslednja postojanka je Španija, Sierra Nevada, kjer bo tri tedne na višinskih pripravah. Po koncu se bo za nekaj dni vrnil v domovino, sklepni del priprav za Dirko po Franciji pa opravil v francoskem Tignesu: "Dejstvo je, da se lahko pripravim na dirko brez dirk, le s treningom. Na drugi strani je težko simulirati stres, ki ga prinaša dirka. Dobrodošlo je vse to izkusiti prej. Vseeno izgubiš občutek tega cirkusa. Po drugi strani meni višina pomeni prostor, kjer najdem svoj mir. Da se v miru pripravim, zato bomo toliko časa v Sierri Nevadi."

Na vprašanje, ali bo letos nastopil tudi na Vuelti, ki jo je osvojil že trikrat zapored, je bil jasen: "Seveda. Tour de France bom vzel pripravo za Vuelto." Primož se je pošalil v svojem slogu, saj je jasno, da je njegov osrednji cilj tritedenska francoska pentlja, ki se začne 1. julija na Danskem v Kopenhagnu, kjer bo kronometer in priložnost, da že takoj na začetku obleče rumeno majico.

Kocke na Touru bodo poseben izziv

Tudi letos je tej kolesarski disciplini namenil pozornost, saj se zaveda, da bo zelo pomembna. Na Touru sta namreč dva, drugi bo predzadnji dan. Dolg bo 40 kilometrov, medtem ko bo tisti v Kopenhagnu prvi dan zgolj 13-kilometrska trasa, ki pa prav tako lahko vpliva na razplet. "Treniral sem ga zaradi olimpijskih iger, zato mi ni treba več," se je znova pošalil Rogla in nadaljeval: "Letos sledim, kar sem delal že lani. Enako pozornost posvečam, zato sem tudi letos že toliko ur kot lani treniral kronometer."

Znamenite kocke na dirki Pariz-Roubaix bodo tudi del trase Dirke po Franciji. Foto: Guliverimage

Zaveda se, da ima letošnji Tour kot prejšnje izvedbe ogromno pasti, izzivov. Lahko se zgodi, da kolesarjem zagodejo tudi ravni odseki, o čemer smo se lahko v preteklosti že prepričali. Tudi Primož s padci. Letošnja trasa bo še toliko bolj posebna, saj bo del te na znamenitih kockah, ki so sestavni del spomladanske klasike Pariz-Roubaix. Tam član nizozemskega moštva pričakuje rokenrol: "Kot tekmovalec se sprašuješ, zakaj je to treba dati v dirko. Zaradi predrte pnevmatike lahko na primer izgubiš nekaj minut. Čas tako izgubiš zaradi drugih dejavnikov, ne zaradi tega, ker bi bil slab. Takšne stvari se zgodijo in se bodo zgodile. Naša naloga je, da se na terenih, ki jih dajo, znajdemo čim bolje. Predvsem moramo biti osredotočeni na nalogo."

Pogačar tisti, ki ga želi Primož, prav tako pa tudi njegova ekipa, premagati

Jasno je poudaril, da je zmaga na Dirki po Franciji ena od njegovih želja in ciljev, nič drugače ni pri Jumbo-Vismi, ki želijo naposled osvojiti Tour de France. A se prav vsi zavedajo, da je pot do vrha oziroma Pariza zelo težka. Na njej je veliko preprek, najvišja pa zagotovo ta, ki sliši na ime Tadej Pogačar. Slovenski prvak bo letos tretjič zapored poskušal pokoriti tekmece na francoskih tleh in njegov vstop v sezono je Roglič pokomentiral z naslednjimi besedami: "Superioren je. Na vseh dirkah, na katerih je dirkal, je skoraj zmagal. Tour je že dvakrat osvojil, jaz ga še nisem. Je tisti, ki ga želimo premagati. Tako jaz kot vsa moja ekipa."

Največji izziv bo za Rogliča kakor tudi za vse kolesarje, ki želijo osvojiti Tour de France, izjemni Tadej Pogačar. Foto: Guliverimage

Njegov mlajši kolega bo formo pred odhodom v Francijo kot lani pilil na slovenskih tleh. Najprej na dirki Po Sloveniji, nato še na državnem prvenstvu. Bomo morda tudi Rogliča kdaj spet videli na največji slovenski kolesarski dirki? "V tistem času je precej dirk. To je stvar, ki se mora določiti z vrhom ekipe. Nisem ravno jaz, ki bom rekel, kam gremo. Skupaj se moramo dogovoriti in dirkati dirke, ki imajo največji smisel. Želja pa je, da bi še dirkal na dirki Po Sloveniji."

Pri Jumbo-Vismi so že predstavili ekipo, ki bo predstavljala njihove barve na Touru. Ob Rogliču bo vlogo drugega kapetana nosil Jonas Vingegaard, zelena majica za najboljšega po točkah bo zanimala Wouta van Aerta, ob njih pa bodo še Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, Rohan Dennis in Tiesj Benoot. V čast dirke vseh dirk so pri Nizozemcih predstavili nov dres, ki je nekoliko drugačen od njihovega tradicionalnega. "Poseben je. Nisem ga še videl v živo. Če nam bo pomagal biti najboljši, želim takega imeti," je o novosti v taboru Jumbo-Visme dejal Roglič, ki pa bi zagotovo raje kolesaril v rumenem v čast najboljšega na Dirki po Franciji: "Recimo, da bi vsaj končal v rumenem dresu."