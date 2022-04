Roglič trenira doma: Lepo je biti spet na kolesu

Primož Roglič je po tem, ko je zaradi težav s kolenom izpustil dirki Valonska puščica ter Liege – Bastogne – Liege, spet na kolesu. Na družbenih omrežjih je objavil video s treninga v Sloveniji in pripisal: "Zalo dober občutek je biti nazaj na kolesu v naši zeleni deželi." V mesecu maju 32-letni Kisovčan nima načrtovanih dirk, z junijem pa se začne odštevanje do vrhunca sezone.

Zvezdnik nizozemskega moštva Jumbo-Visma Primož Roglič je sezono odprl v Franciji, na enodnevnih dirkah Faun – Ardeche in Drome nastopil še zelo zadržano in zasedel 26. ter 28. mesto, nato pa zmagal na enotedenski dirki svetovne serije Pariz – Nica, s katero je imel po lanskem padcu še neporavnane račune. V sredini marca je na francoski dirki v Denainu preizkusil tlakovane ceste, ki bodo tudi del letošnjega Toura, pa nato na klasiki Milano – Sanremo zasedel 17. mesto. Manj prepričljiv je bil tudi na svoji zadnji dirki v sezoni v Baskiji, kjer je, kot se je izkazalo kasneje tudi zaradi poškodbe "mišice za kolenom", končal na osmem mestu. Po tem ni dirkal več, posvetil se je sanaciji poškodbe.

Okrevanje očitno poteka dobro, te dni je doma v Sloveniji in že pridno trenira. Drži se mota, ki ga ima izpisanega na nogavicah, "Brez tveganja ni slave", je še zapisal v zadnji objavi na družbenih omrežjih, v mesecu maju pa se bo lahko popolnoma posvetil dvigovanju forme in popolni odpravi vseh morebitnih zdravstvenih težav, saj dirk v tem času nima v tekmovalnem koledarju.

Do vrhunca sezone, Dirke po Franciji (od 1. do 24. julija) bo še drugič v karieri nastopil na Kriteriju po Dofineji. Ta se bo začela 5. junija in končala 12. po osmih etapah. Na njej se bo pomeril tudi s Tadejem Pogačarjem, številko ena svetovnega kolesarstva, ki ima po Dofineji v programu še nastop na dirki Po Sloveniji (od 15. do 19. junija).

Prvič ko je Roglič nastopil na Kriteriju po Dofineji, leta 2020, je že v drugi etapi oblekel rumeno majico vodilnega, a dirke zaradi padca v četrti etapi ni končal. Tistega leta je nato odlično dirkal na Touru, od deveta pa vse do predzadnje etape nosil slovito rumeno majico, nato pa mu jo je v dramatičnem kronometru v klanec na La Planche des Belles Filles slekel Pogačar in nato kot prvi Slovenec zmagal na najpomembnejši dirki na svetu.

Če je bil leta 2020 Roglič glavni favoriti za zmago na Touru, bo letos drugače, vsi bodo napadali Pogačarja, ki bo naskakoval tretjo zaporedno zmago na francoski pentlji.

