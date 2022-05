Tour pod velikim vprašajem: Alaphilippe jo je res grdo skupil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Julian okreva, zlomil si je lopatico, dve rebri, ki sta se tudi premaknili, imel je sesedena pljuča," je v kolumni za flamski časnik Het Nieusblad poškodbe francoskega kolesarskega zvezdnika Juliana Alaphilippa našteval šef ekipe Quick Step Alpha Vinyl Partick Lefevere in dodal: "Veliko vprašanje je, če bo sploh startal na letošnjem Touru."

Dvakratni svetovni prvak Julian Alaphilippe je grdo padel na nedavni klasiki Liege – Bastogne – Liege, še vedno je v bolnišnici v Belgiji, prvo fazo okrevanja pa bo v krogu družine opravil kar v Ronsu, saj domov v Francijo sploh ne more oditi. "V tem stanju ne sme leteti, tri tedne se sploh ne sme premikati," je še zapisal Patrick Lefevere. "Veliko vprašanje je, če bo Julian ujel start letošnje Dirke po Franciji v Köbenhavnu," je še dodal zaskrbljeni šef belgijske ekipe.

Dirka s časom

Patrick Lefevere: Tour brez Alaphilippa bi bil nekaj povsem drugega, kot z njim. Foto: Reuters Alaphilippe je ta čas največje ime francoskega kolesarstva, njegova odsotnost z največje dirke na svetu, na kateri je že večkrat nosil znamenito rumeno majico, leta 2018 pa osvojil pikčasto za najboljšega hribolazca, bi bila velik udarec, ne le za ljubitelje kolesarstva v Franciji in po svetu, pač pa tudi za ekipo Quick Step.

"Tour brez Alaphilippa bi bil nekaj povsem drugega, kot z njim. Tako v športnem kot ekonomskem smislu," piše Lefevere, zato "bomo naredili vse, kar lahko, da bo nastopil. A to je dirka s časom. Po najugodnejšem scenariju bi se lahko na kolo vrnil sredi maja in bi mu za priprave na Tour ostalo še šest tednov. To je malo, dirka se namreč začne en teden prej, kot običajno, dobra stvar pa je, da Julian ne pridobiva teže prav zlahka."

Remco Evepoel gre na Vuelto

Šef Quick Stepa pa je zavrnil namigovanja, da bi Alaphilippovo mesto na Touru utegnil zasesti mladi belgijski šampion Remco Evenepoel, zmagovalec za Francoza usodne dirke Liege – Bastogne – Liege: "Remca zagotovo ne bomo uporabili za nadomestek, kot je povedal že sam, bomo vztrajali pri prvotnem načrtu njegovih dirk. Na Tour torej ne gre, gre na Vuelto."

