Bardet o srhljivki na LBL: Julian se ni mogel premikati, ni mogel dihati …

Na včerajšnji klasiki Liege–Bastogne–Liege so se popolne prevlade veselili Belgijci, v Franciji pa danes ploskajo svojemu kolesarju Romainu Bardetu, ki je po grdem množičnem padcu, v katerem jo je najhuje skupil dvakratni svetovni prvak Julian Alaphilippe, pozabil na zagrizeno tekmovalnost in poškodovanemu rojaku prvi priskočil na pomoč. "Bila je prava nočna mora," je povedal Bardet.

"Bil je pri zavesti, a se ni mogel premikati in ni mogel govoriti," je takoj po 108. dirki Liege–Bastogne–Liege novinarjem medija VeloNews razlagal še vedno pretreseni kolesar moštva DSM Romain Bardet. Televizijske kamere so ga ujele, ko je po množičnem padcu kakšnih 60 kilometrov pred ciljem dirke skočil v obcestni jarek in odhitel na pomoč svojemu tekmecu Julianu Alaphilippu.

🇫🇷 Romain Bardet qui vient au secours de 🇫🇷 Julian Alaphilippe #LBL 🙏🏼 pic.twitter.com/xGndR3qqZ7 — Roue Libre (@en_rouelibre) April 24, 2022

"Bila je prava nočna mora. Tom Pidcock in še en kolesar moštva TotalEnergies sta padla desno pred menoj in čeznju sem padel tudi sam, ampak se bil v redu. Ko pa sem se ozrl okoli, sem videl, da je morda kakšnih pet, šest metrov nižje leži Julian. Bil sem kar šokiran, saj je bil v slabem stanju, nihče pa mu ni prišel na pomoč. In pomoč je nujno potreboval, ni se mogel premikati, ni mogel dihati," je še razlagal Bardet.

"Bila je grda situacija"

Bardet ni pomišljal, takoj je šel pomagat Alaphilippu, ki je ležal pod drevesom, v katerega je najverjetneje po padcu tudi trčil. "Bil je pri zavesti, a ni mogel govoriti. Resnično upam, da je dobro. Nato je prišel njegov mehanik, za njim še zdravnik. Cesta je bila popolnoma blokirana, veliko kolesarjev je bilo v težavah, nihče ga ni zares opazil. Bilo je grdo," je še povedal Bardet, ki je bil po padcu v šoku, a vesel, da je odnesel celo kožo.

"Cesta je bila popolnoma blokirana, veliko kolesarjev je bilo v težavah, nihče ga ni zares opazil. Bilo je grdo," je dogodke opisoval junak Romain Bardet, ki je brez pomisleka pomagal rojaku Alaphilippu in pozabil na svojo dirko. Foto: Guliverimage

Alaphilippe stabilen

Po tem padcu je bilo dirkanje zadnja stvar, o kateri bi lahko razmišljal, so pa po koncu dirke iz Alaphilippove ekipe vseeno prišle nekoliko boljše novice. Francoskega zvezdnika so odpeljali v bolnišnico, bil je pri zavesti, premikal je lahko tudi noge. "Julian si je ob pnevmotoraksu zaradi poškodb prsnega koša ob padcu zlomil tudi lopatico ter dve rebri. Njegovo stanje je stabilno, a bo nekaj dni ostal na opazovanju v bolnišnici v Herentalsu. Drugi član moštva, ki je bil prav tako udeležen v padcu, Belgijec Ilan Van Wilder, si je zlomil čeljust in bo prav tako preventivno ostal v bolnišnici," so sporočili iz belgijskega moštva, ki pa je imelo tudi razlog za veselje, zmage na dirki se je namreč veselil njihov mladi as Remco Evenepoel.

Evenepoelu, nekaj drugim velikim favoritom in celotni ekipi Bahrain Victoriousa z Matejem Mohoričem na čelu, se je namreč uspelo izogniti padcu, do imenitne zmage pa je pridirkal po silovitem napadu 29 kilometrov pred ciljem. "Imel sem popoln dan, odlično sem se počutil, za menoj je popolna dirka," je bil vesel 22-letni belgijski as, ki je zmagal na svoji krstni dirki LBL.

Preberite še: