Belgijskega kolesarja rešila tehnika iz juda #video

Lampaert, 31-letni kolesar moštva Quick Step Alphy Vinly, se je v nedeljo na spektakularni klasiki Pariz–Roubaix boril za mesto na stopničkah, slabih osem kilometrov pred ciljem, na predzadnjem tlakovanem odseku, sta z Matejem Mohoričem (Bahrain Victorious) lovila vodilnega na dirki in poznejšega zmagovalca Dylana van Baarleja (Ineos Grenadiers), nato pa je prišlo do padca.

🗣 "Oh my word, oh no!"



Horror moment as Yves Lampaert collides with a fan, denying him a podium at #ParisRoubaix 💔 pic.twitter.com/37CEfGSZs0 — Eurosport (@eurosport) April 17, 2022

Lampaert je zadel v roko neprevidnega gledalca ob progi, izgubil ravnotežje, močno zavrl in naredil salto čez krmilo kolesa. Ob takšnih padcih se kolesarji pogosto poškodujejo, instinktivno se namreč poskušajo loviti z rokami, kar naposled privede do zlomov, najpogosteje ključnice.

An angle from the front of Yves Lampaert’s crash. #parisroubaix pic.twitter.com/qwvTHwof7a — CyclingTips (@cyclingtips) April 17, 2022

Lampaert pa jo je v spektakularnem padcu odnesel brez resnejših poškodb. "Zahvaliti se moram treningu borilnih veščin, nezavedno sem umaknil roko in naredil preval. To je tehnika iz juda, ki sem jo uporabil instinktivno. Dobil sem nekaj odrgnin in bušk, ničesar pa si nisem zlomil," je Lampaert pojasnjeval belgijskim novinarjem.

