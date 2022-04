Dramatična dirka LBL: Evenepoel poletel do zmage, Alaphilippe končal v bolnišnici

22-letni belgijski as je prekinil sušo domačih kolesarjev na dirki Liege – Bastogne – Liege, po enajstih letih so navijači spet dočakali zmago svojega kolesarja, a to ni bilo vse, tudi na drugem in tretjem mestu sta končala Belgijca, Quinten Hermans (Intermarche Wanty Gobert Materiaux) in Wout Van Aert (Jumbo-Visma).

Evenepoel je zmagal v šestih urah, 12 minutah in 38 sekundah, letošnja LBL je tako najhitrejša po letu 1963. Evenepoel je osvojil svoj prvi spomenik v karieri, sploh prvič je dirkal na LBL. Leta 2020 se je na jesenskem spomeniku Il Lombardia tudi huje poškodoval, ko je pri enem od spustov zgrmel z mostu v globel. Danes je prišel do 26. profesionalne zmage.

Remco Evenepoel je že v prvem poskusu osvojil LBL. Njegov prihod v cilj je popestril tudi protestnik, ki zahteva "podnebno pravičnost takoj". Foto: Guliverimage

Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je popustil na zadnjem klancu dneva in v cilj pripelja na 37. mestu, pet minut in tri sekunde za zmagovalcem. "Dirka je bila malce posebna zaradi čelnega vetra v drugi polovici. Na začetku je bila hitra, nato pa zaradi vetra precej počasnejša. Zgodil se je velik padec, bilo je nekaj zmede v pelotonu, nismo vedeli ali smo vsi na kupu, zato smo malo oklevali, a ko se je izkazalo, da smo vsi OK, smo nadaljevali v ospredju in se izogibali težavam, Remcu pa nam ni uspelo slediti. Naredili smo vse, ničesar ne obžalujemo, a danes je pokazal, da je bil najmočnejši," je dogajanje povzel Podbličan in dodal: "Sam zdaj potrebujem nekaj počitka, da se pripravim na Tour."

Jan Polanc (UAE Emirates) je bil 57.

Dirko je zaznamoval množični padec kakšnih 60 kilometrov pred ciljem, v katerga je bilo udeleženih kakšnih 30 kolesarjev, na tleh pa so med drugimi pristali tudi Francoz Romain Bardet (Team DSM), Kolumbijec Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost) in Britanec Tom Pidcock (Ineos Grenadiers). Najhuje pa jo je skupil dvakratni svetovni prvak in eden od favoritov za današnjo zmago, Francoz Julian Alaphilippe.

Francoska agencija je pridobila informacije od Alaphilippove izbranke Marion Rousse, ki je sporočila, da je po množičnem padcu dvakratni svetovni prvak moral v bolnišnico, poroča STA. "Julian je v bolnišnici. Moral je odstopiti. Je pri zavesti, lahko premika noge, a čuti močne bolečine v hrbtu," je Roussejevo, sicer direktorico ženske različice dirke po Franciji, citirala AFP.

Šesto žensko izvedbo klasike pa je dobila Nizozemka Annemiek van Vleuten (Movistar). Za van Vleutenovo, najboljšo na lestvici Mednarodne kolesarske zveze, je bila to 89. zmaga v karieri ter četrta letos.

Drugo mesto je na 142,1 kilometra dolgi trasi od Bastogna do Liegea z zaostankom 43 sekund pripadlo Avstralki Grace Brown (FDJ Noubelle-Aquitaine), ki je v ciljnem sprintu ugnala lansko zmagovalko Nizozemko Demi Vollering (SD Worx).

Najboljša Slovenka je bila Urša Pintar (UAE Team ADQ) na 24. mestu, za zmagovalko je zaostala 2:55 minute. Njena ekipna kolegica Eugenia Bujak je bila 60. (+12:57).

Liege–Bastogne–Liege 2022, potek dirke:

Cilj: Remco Evenepoel je zmagovalec dirke! Prvi Belgijec po enajstih letih suše.

8 km do cilja – Evenepoel sledijo Vlasov, Woods, Teund, pa Marc Hirschi (UAE EMirates), Alejandro Valverde (Movistar), Sergio Higuita (Bora – Hansgrohe) in Daniel Martinez (Ineos Grenadiers), a mladi Belgijec tudi na ravnini vzdržuje prednost.

10 km do cilja- Michael Woods (Israel Premier Tech), Aleksandr Vlasov (Bora . Hansgrohe) in Dylan Teuns (Bahrain Victorious) so močno pospešili in zaostanek za Evenepoelom zmanjšali na 18 sekund. Dirka še ni odločena. Wout Van Aert (Jumbo-Visma) je odpadel.

13 km do cilja - Evenepoel vozi 33 sekund pred zasledovalci, med katerimi ni več Mohoriča. Tudi Armirail je popustil.

14 km do cilja - Evenepoel se je na klancu odpeljal v vodstvo, vzdržuje debele pol minute prednosti pred zasledovalci, Matej Mohorič pa je opravil za danes in upočasnil.

15 km do cilja - Evenepoel in Armirail vozita 36 sekund pred glavnino, v tej sta tudi oba Slovenca, Mohorič in Polanc.

21 km do cilja - Evenepoel je ujel Armiraila, dvojica ima zdaj 35 sekund naskoka pred zasledovalci, skupino favoritov vleče Mohorič. Vodilna dvojica se spušča z La Redoute proti zadnjemu, odločilnemu klancu na dirki, Cote de la Roche-aux-Faucons.

24 km do cilja – Evenepoel je le še 10 sekund za vodilnim Armirailom, skupino favoritov (zaostaja 45 sekund za vodilnim Francozom) pa zdaj vleče Mikel Landa (Bahrain).

29 km do cilja – Bruno Armirail se je odlepil sotrpinom iz ubežne skupine, v glavnini pa je silovit napad sprožil Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl), ki je po odstopu Alaphilippa glavni adut belgijskega moštva za zmago na dirki. Evenepoelu ni sledil nihče od favoritov, mladi Belgijec zdaj enega za drugim prehiteva upehane člane ubežne skupine.

31 km do cilja – Kolesarji Bahraina so se zdaj nekoliko potuhnili, na klanec Redoute močno razredčeno glavnino vodijo člani QuickStepa, prednost vodilne skupine pa je padla pod minuto.

40 km do cilja – Bahrain Victorious kaže mišice, po Landi je napadel Wout Poels, za njim še Damiano Caruso, glavnina se redči, prednost vodilne šesterice pa je padla na 1:35. Z dirke sta odstopila še Jesús Herrada in Élie Gesbert.

43 km do cilja – Na klancu Cote de Desnie je napadel Mikel Landa (Bahrain Victorius), za njim se je odpeljal Sepp Kuss (Jumbo-Visma), kmalu ju je ujelo še nekaj kolesarjev. Dirka se kot kaže začenja zares.

45 km do cilja – Glavnina je malce popustila in počakala na zaostale kolege, zdaj je v njej spet okoli 80 kolesarjev, vodilna šesterica ima nekaj manj kot tri minute prednosti. Tudi drugi Slovenec na dirki Jan Polanc (UAE Emirates) se je kot kaže izognil večjim težavam, odstopil pa je Julian Alaphilippe (QuickStep), ki je po zadnjih informacijah v reševalnem vozilu in pri zavesti.

Alaphilippe jo je skupil najhuje:

51 km do cilja – Mohoričeva ekipa vodi del glavnine (kakšnih 40 kolesarjev), ki se je izognila padcu, v tem je nasrkalo kakšnih 25 kolesarjev, tudi nekaj velikih imen. Carlos Verona je vleče skupino nesrečnežev z Alejandrom Valverdejem, Guillaumom Martinom, Sergiem Higuito in Marcom Solerjem, lovijo glavnino. Še vedno ni znano, kaj je z Alaphilippom in Wilcom Keldermanom.

Vodilna šesterica ima še dobri dve minuti in pol prednosti pred zasleodvalci.

59 km do cilja – Množičen padec v glavnini, na tleh številni favoriti! Matej Mohorič in večina njegovih kolegov iz Bahrain Victoriousa so se mu izognili. Na tleh so se znašli Ruben Guerreiro, Rigoberto Urán, Romain Bardet ali Wilco Kelderman, pa tudi Julian Alaphilippe ...

62 km do cilja – Tizza in Molly sta že v glavnini, Alejandro valverde je imel nekaj težav s predrto pnevmatiko, grdo pa sta padla Britanec Simon Carr (EF Education Easy Post) in Poljak Lukas Owsian (Arkea Samsic), ki sta bila malce neprevidna na cesti.

71 km do cilja – Na vzponu Haute-Levee je vodilna skupina izgubila še dva kolesarja, zdaj v vodstvu vztrajajo le še Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Fabien Doubey, Paul Ourselin (TotalEnergies), Sylvain Moniquet, Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) in Luc Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauces).

73 km do cilja – Mohorič in njegovi kolegi iz Bahrain Victoriousa so se postavili na čelo glavnine, v osredje te se počasi prebijajo tudi glavni favoriti za zmago, medtem je prednost ubežne skupine padla pod tri minute, vodi pa ne več enajsterica, pač pa le osmerica, Miguel in Madsen ne moreta držati stika, Kenny Molly pa je izpadel zaradi okvare kolesa.

89 km do cilja – glavnina stopnjuje tempo, prednost ubežnikov je padla na 3:30, na tleh se je znašel Belgijec Vito Braet (Sport Vlaanderen - Baloise). Počakal je na novo kolo in nepoškodovan nadaljuje z driko.

98 km do cilja – Prednost vodilne enajsterice počasi pada, zdaj znaša le še 4:42.

Matej Mohorič pred dirko: Odločiti se še moramo

"Upam, da bom imel danes dobre noge, to bom videl na klancih" je pred dirko povedal slovenski as Matej Mohorič in nadaljeval: "Vsekakor pa smo kot moštvo visoko motivirani za zmago, imamo močno ekipo, vsi smo zdravi in v formi, naredili bomo vse, kar je v naši moči, da to dirko dobimo. Moramo pa biti iskreni drug do drugega, jasno je, da ne moremo vsi zmagati, v finalu dirke se bomo morali odločiti, za koga dirkati. Dylan je trenutno v najboljši formi, a ni edini."

124 km do cilja – Prvi na drugem kategoriziranem vzponu dneva, Cote de Saint-Roche, je bil Fabien Doubey. Vodilna skupina vzdržuje okoli šest minut prednosti.

138 km od cilja – Vodilna enajsterica vztraja dobrih šest minut pred glavnino (+ 6:27), odstopil pa je že drugi španski kolesar moštva Ineos Grenadiers, Carlos Rodriguez.

167 km od cilja – Vodilna enajsterica ima še vedno visoko prednost pred glavnino. Ta se ves čas giblje okoli šestih minut. Kolesarji so že prevozili 101 kilometer dirke, zdaj prečkajo Bastogne, za njimi je že polovica preizkušnje.

Annemiek van Vleuten je zmagovalka ženske dirke LBL. Foto: Guliverimage

Medtem se je že končala ženska preizkušnja, na kateri je zmagala Nizozemka Annemiek van Vleuten (Team Movistar) pred Avstralko Grace Brown (FDJ) in rojakinjo Demi Völlering (SD Worx’s). Na dirki sta nastopili tudi dve Slovenki, Urša Pintar je bila 24. (+ 2:55), njena kolegica v ekipi UAE Team ADQ Eugenija Bujak pa 60. (+ 12:57).

180 km od cilja – De Wilde je obupal, vodilna enajsterica ima že več kot šest minut prednosti pred glavnino, na čelu te se izmenjujejo kolesarji moštev QuickStep, Bahrain Victorious in Jumbo-Visma. Kolesarji so premagali že tudi prvi resnejši klanec na dirki, prvi je La Roche-en-Ardenne prečkal Luc Wirtgen.

199 km od cilja – Zasledovalcem je uspelo ujeti vodilno peterico. Brunu Armirailu (Groupama FDJ), Fabienu Doubeyju (TotalEnergies), Sylvainu Moniquetu, Harmu Vanhoukeju (oba Lotto Soudal) in Jacobu Hindsgaulu (Uno-X Pro Cycling) so se pridružili še Španec Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), Belgijec Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty Gobert), Francoz Paul Ourselin (TotalEnergies), Italijan Marco Tizza, Belgijec Kenny Molly ter Nizozemec Luc Wirtgen (oba Bingoal Pauwels Sauces).

Enajsterica vozi 5:14 pred glavnino, z 1:40 zaostanka se jo še trudi ujeti Belgijec Gilles de Wilde (Sport Vlaanderen).

208 km od cilja – Vodilni peterici zdaj s 50 sekundami zaostanka sledi skupina, v kateri so Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty Gobert), Paul Ourselin (TotalEnergies), Marco Tizza, Kenny Molly in Luc Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauces), 2:10 za čelom dirke vozi še Gilles de Wilde (Sport Vlaanderen), glavnina pa zaostaja 3:40.

V prvi uri dirke je bila povprečna hitrost kar 46 kilometrov na uro!

218 km od cilja – Glavnina je ulovila napadalce, ki so se poskušali priključiti peterici vodilnih, ta ima zdaj 1:35 prednosti, a takoj so se spet podali v lov Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), Kenny Molly in Luc Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauces), za njimi pa še nekaj kolesarjev. Pestro dogajanje se nadaljuje.

228 km od cilja – Odstopil je še Španec Omar Fraile (Ineos Grenadiers). Stvari se še niso umirile, v glavnini se še vedno vrstijo skoki, karavana je zato močno razpotegnjena.

230 km od cilja – Vodilna peterica je prednost povečala na 1:05, še vedno se ji hočeta pridružiti Belgijec Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB) in Španec Eugenio Sanchez (Kern Pharma), a imata le kakšnih deset sekund naskoka pred glavnino, na čelu te pa so kolesarji moštva Quick Step Alpha Vinyl, ki so, kot kaže, povsem zadovoljni z ubežno skupino in želijo preprečiti, da bi se ji pridružil še kdo.

V Quick Stepu imajo s francoskim šampionom Julianom Alaphilippom enega največjih favoritov za današnjo zmago, pa tudi mladi Belgijec Remco Evenepoel je pojasnil, da mu ta spomenik zelo ustreza.

240 km od cilja – Takoj po startu so se začeli skoki in poskusi pobega, manjšo prednost pa si je priborila peterica, v kateri so Francoza Bruno Armirail (Groupama FDJ) in Fabien Doubey (TotalEnergies), Belgijca Sylvain Moniquet in Harm Vanhouke (oba Lotto Soudal) ter Danec Jacob Hindsgaul (Uno-X Pro Cycling). Peterica zdaj vozi kakšnih 30 sekund pred še nekaj zasledovalci, ki si želijo v beg, ter 45 sekund pred glavnino.

Odstopil je že Avstralec Michael Matthews (BikeExchange-Jayco), ki ni mogel držati tempa glavnine. Že na nedavni Valonski puščici zaradi bolezni ni tekmoval. Matthews je bil na LBL četrti leta 2017.

"Sinoči ni bilo dobro. Že puščico sem moral izpustiti, pa tudi tokrat sem bruhal večino noči. Upam, da bo šlo, a pošteno povedano, to ni najboljši teden zame. Dobro sem bil pripravljen na ardenski klasiki, ampak po tem, kar se je dogajalo z mojim zdravjem, zagotovo ne bom v najboljši izdaji," je že pred dirko povedal Matthews.

Start: Dirka se je začela ob 10.20.

🚩 La 108ème édition de #LBL est lancée !



Cilj: med 16.36 in 17.17

Dolžina: 257,1 km (4.400 višinskih metrov)