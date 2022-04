Dylan Teuns dobil dvoboj s superveteranom Valverdejem, Pogačar ni napadel zmage

"Morda res ne zmaga vedno najboljši, a za Mur potrebuješ dobre noge in te sem danes imel. Mogoče sem bil najmočnejši danes," je v cilju povedal zmagovalec. "Poznam odsek, na katerem vedno pospešim, pred petimi leti, ko sem bil na tej dirki tretji, sem bil na tem odseku tik za Valverdejem, a mu nisem mogel slediti, ko je sprožil drugi napad. Tokrat sem jaz napadel, čutil sem, da je za mano, a sem imel očitno le nekaj več v nogah, da sem obdržal prednost. Vselej sem sanjal o zmagi na klasiki in danes se je končno uresničilo. To je tudi izjemna motivacija za nedeljo," se je po svoji 13. profesionalni zmagi še razgovoril 30-letni Belgijec.



Enainštiridesetletni Valverde se je spustil v boj za svojo šesto zmago na tej dirki, a ostaja pri petih, kar je še vedno rekord.



Pogačar ni zmogel ali hotel slediti napadom na zaključnem vzponu in je zasedel 12. mesto, na tej dirki je bil predlani deveti, kar ostaja njegov najboljši izid na Valonski puščici. Najboljši slovenski pa je drugo mesto Primoža Rogliča z lanske izvedbe, ko je Kisovčana v zaključnem sprintu ugnal francoski zvezdnik Julian Alaphilippe. Ta je danes zasedel četrto mesto.

Teden ardenskih klasik se bo končal v nedeljo, ko bo na vrsti spomenik Liege–Bastogne–Liege. Na njej bo zmago branil prav Pogačar.

Valonska puščica 2022 (podrobnejši potek dirke):

Cilj: v zadnjem kilometru na zaključnem vzponu na Mur de Huy se je dirka razživela, Aleksandr Vlasov je potegnil zgodaj, Pogačar in Alaphilippe sta se držala nazaj, Dylan Teuns se je udaril z Alejandrom Valverdejem, Pogačar ni mogel slediti in je popustil. Zmagal je Belgijec Teuns!

Valverde (Movistar) je v zadnjih metrih popustil, Teuns je zmagal z dvema sekundama prednosti, tretje mesto je zasedel Rus Aleksandr Vlasov (Bora - Hansgrohe), četrto mesto je zasedel svetovni prvak in lanski (skupaj pa trikratni) zmagovalec Valonske puščice, Francoz Julian Alaphilippe (Quick Step Alpha Vinyl).



Pogačar se ni resno spustil v boj za zmago, že nekaj sto metrov pred ciljem se je usedel in popustil, na koncu ga ni bilo med deseterico. V cilj je prišel s skupino sedem sekund za zmagovalcem na 12. mestu.

4 km do cilja: Andersen in Vansevenant sta se otresla Rochasa. Belgijec noče sodelovati pri begu, samo drži se Andersena.



5 km do cilja: Rochasa sta ujela še Belgijec Mauri Vansevenant (Quick Step) in Danec Soren Kragh Andersen (DSM), trojica ima nekaj deset metrov prednosti pred zasledovalci.

7 km do cilja: Geraint Thomas je na čelu glavnine dolgo vlekel za Ineos, nato je v ospredje skočila ekipa Cofidis. Francoz Rémy Rochas si je privozil nekaj prednosti, favoriti pa se za zdaj še ne odzivajo.

9 km do cilja: tik pred začetkom vzpona na Cote de Cherave sta bila ujeta še Carr in Ferron, zdaj so na prizorišče stopile ekipe favoritov.

15 km do cilja: v ospredju sta ostala le še Simon Carr (EF Education) in Valentin Ferron (TotalEnergies), ki imata še 17 sekund prednosti pred glavnino.

20 km do cilja: na zadnjem vzponu na klanec Cote d'Ereffe sta se Ferron in Carr nekoliko odlepila preostalim ubežnikom in prednost pred glavnino povečala na 34 sekund. A bliža se trenutek, ko se bodo prebudili favoriti.

24 km do cilja: Carr in Guglielmi sta se spet priključila vodilnim, a imajo ti zdaj le še dobrih 15 sekund prednosti pred glavnino. Kolesarji so v zadnjem krogu okrog Huya. Pri prvih dveh vzponih na sloviti Mur de Huy Pogačar ni pokazal, da bi mu strupeni nakloni (več kot 20-odstotni) povzročali kakršnekoli težave.

30 km do cilja: pri drugem vzponu na klanec Mur de Huy je iz vodilne skupine izpadel Simon Guglielmi, ki zdaj s Simonom Carrom vozi s 14 sekundami zaostanka, glavnina s favoriti je 45 sekund za vodilnimi.

36 km do cilja: Pogačar je v glavnini, iz te je skočil Irec Ben Healy (EF Education) in sprožil protinapade, v lov za vodilnimi se je podal njegov moštveni kolega, Britanec Simon Carr, tempo je močno narasel, prednost vodilne peterice je upadla na vsega 30 sekund. Težave v glavnini ima Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ki ne more držati tempa.

41 km do cilja: Tadej Pogačar se je zaradi predrte sprednje pnevmatike ustavil ob cesti, hitro mu je na pomoč priskočila podporna ekipa UAE Emirates in zdaj z novim sprednjim kolesom in dvema moštvenima kolegoma lovi glavnino. Ta zdaj za vodilno peterico zaostaja okoli minute.

45 km do cilja: Belgijec Jan Bakelants (Intermarché-Wanty Gobert) se je iz glavnine izstrelil v lov za ubežniki, stanje se je spet malo umirilo, do cilja je namreč še daleč. Zdaj vodilna peterica vozi 53 sekund pred Bakelantsom in 1:36 pred glavnino.

51 km do cilja: v ospredju je ostala le peterica Impey, Guglielmi, Armirail, Jenssens in Ferron, beg pa se nezadržno približuje koncu, glavnina se je vodilnim približala na 48 sekund. Na ravnini ubežnikom še uspe nekoliko povečati prednost, na klancih jo naglo izgubljajo. Odvisno je tudi od tega, kdo vleče v glavnini. Ko so se na čelo za nekaj minut postavili kolesarji Baherain - Victoriousa, je prednost vodilnih naglo upadla.

61 km do cilja: po prvem prečkanju klanca Mur de Huy je vodilna osmerica ohranila le še dobro minuto prednosti pred glavnino, ta pa je že "požrla" obnemogla Reyndersa in Wirtgena. Ob cesti se je zbrala nepregledna množica navijačev, ki ob koncu dirke pričakuje pravi spektakel. Slovenski favorit Tadej Pogačar (UAE Emirates) se za zdaj še skriva, prav tako tudi preostali favoriti za zmago.

63 km do cilja: Reynders in Wirtgen ne moreta držati tempa vodilne skupine in zdaj zaostajata kakšnih 15 sekund, glavnina pa ima za osmerico 1:20 zaostanka.

69 km do cilja: prednost ubežne skupine je zdaj upadla pod minuto in pol, Jens Reynders je malo zaostal za kolegi ubežniki, v glavnini je imel težave s kolesom Francoz Franck Bonnamour (B&B Hotels KTS), medtem se je Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) mučil držati tempo v glavnini. Kolesarji se bodo kmalu prvič povzpeli na Mur de Huy. Do konca dirke bodo čezenj plezali še dvakrat, na vrhu tega klanca je tudi cilj dirke.

83 km do cilja: ubežna skupina desetih kolesarjev, ki ima pred glavnino zdaj samo še slabi dve minuti prednosti, se že vzpenja na Côte d'Ereffe (2 km, 5,6-odstotni povprečni naklon), ki ga bodo kolesarji danes morali premagati trikrat. Vrh prelaza prvi prečka Belgijec Jens Reynders iz ekipe Sport Vlaanderen - Baloise. Glavnina v ozadju stopnjuje tempo. Za ubežniki zaostaja samo še dobro minuto in pol.



96 km do cilja: deseterica ubežnikov še vedno vztraja na čelu dirke, a njihova prednost zaradi interesov ekip v glavnini počasi kopni. Z dobrih treh minut se je stopila na manj kot dve.



Medtem ko so kolesarji na Valonski puščici dosegli 100. kilometer, se je že končala ženska različica dirke. Zmagala je Italijanka Marta Cavalli iz ekipe FDJ, ki je v ciljnem sprintu navkreber strla odpor Nizozemke Annemiek Van Vleuten (Movistar Team).

Zmagovalna trojica: Italijanka Marta Cavalli (FDJ), drugouvrščena Nizozemka Annemiek Van Vleuten in njena rojakinja Demi Vollering (SD Worx) na tretjem mestu Foto: Guliverimage

Na startu sta bili tudi dve slovenski predstavnici. Urša Pintar iz ekipe UAE Team ADQ je osvojila 34. mesto +1.56), Urška Žigart (Team BikeExchange - Jayco) pa je v cilj pripeljala z 59. časom (4.57).

111 km do cilja: glavnina je dosegla okrepčevalnico, kjer bodo kolesarji napolnili glikogenske zaloge.



122 km do cilja: v glavnini je vse bolj živahno. Kolesarji ekip Quick-Step Alpha Vinyl danes stavijo na branilca lanske zmage Juliana Alaphilippa, v boj za najvišja mesta pa se bo najverjetneje poskušal vmešati tudi njegov moštveni kolega Remco Evenepoel, Ineos Grenadiers in UAE Team Emirates s Tadejem Pogačarjem stopnjujejo tempo. Za ubežniki imajo še vedno več kot tri minute zaostanka.



126 km do cilja: prednost ubežne skupine postopoma narašča. Zdaj znaša že dobre tri minute.

135 km do cilja: ubežna skupina s složno vožnjo ohranja prednost pred glavnino. Povprečna hitrost na dirki do zdaj je 43,362 km/h.

143 km do cilja: Južnoafričan Daryl Impey (Israel Premier Tech), Francozi Simon Gugliemi (Arkea Samsic), Bruno Armirail (Groupama FDJ), Valentin Ferron (TotalEnergies), Pierre Rolland (B6B Hotels KTM), pa Danca Christopher Juul-Jensen (BikeExchange - Jayco) in Morten Hulgaard (Uno-X), Nizozemec Luc Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauces WB) in Belgijec Jimmy Janssens (Alpecin Fenix) imajo 10 sekund prednosti pred Belgijcem Jensom Reyndersom (Sport Vlaandern Baloise) in 2:35 pred glavnino s favoriti za zmago

173 km do cilja: pobegnila je osmerica kolesarjev.

Start: dirka se je začela ob 11.25. Takoj po startu so se začeli skoki.

Dolžina: 202,5 km

Start: ob 11.25

Cilj: med 16.19 in 16.49

Foto: zajem zaslona