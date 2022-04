Kakšna neumnost! Navijač povzročil grd padec v ključnem trenutku. #video

🗣 "Oh my word, oh no!" Horror moment as Yves Lampaert collides with a fan, denying him a podium at #ParisRoubaix 💔 pic.twitter.com/37CEfGSZs0

Belgijski kolesar Yves Lampaert (QuickStep-AlphaVinyl) je dobrih sedem kilometrov pred ciljem dirke Pariz – Roubaix zadel ob roko navijača, ki je ploskal ob cesti, in grdo padel.

Nesreča se je zgodila v enem ključnih trenutkov dirke, na zadnjem tlakovanem odseku pri Hemu, kjer sta skupaj z Matejem Mohoričem (Bahrain-Victorious) lovila vodilnega na dirki in poznejšega zmagovalca Dylana Van Baarleja (Ineos Grenadiers).

"Če ne veš ničesar o kolesarski dirki, potem raje ostani doma," sporoča Lampaert, ki je zaradi padca ostal brez kakršnekoli možnosti, da se vmeša v boj za zmagovalni oder. Na koncu je na kultni velodrom v Roubaixu pripeljal kot deseti (+ 2:59).

"Zame je bilo vse skupaj zelo dramatično, saj sem bil še vedno v igri za zmagovalne stopničke. Mohorič in Van Baarle sta bila sicer danes močnejša od mene, a tretje mesto bi bilo še vseeno lahko dosegljivo," je dejal.

"Takšne situacije se na dirki ne bi smele dogajati. Res škoda. Želel sem samo skrajšati desni ovinek in navijači se običajno v takem primeru umaknejo. Ampak ne, ta navijač je roke stegnil na traso in me zadel v roko. Rezultat tega je, da sem izgubil nadzor nad kolesom in padel," je dogajanje opisal Lampaert, navijača pa označil za 'tele'.

119. izvedbo dirke Pariz - Roubaix je dobil Nizozemec Dylan Van Baarle. Foto: Reuters

Kljub uvrstitvi v deseterico, je današnji rezultat po predstavi, ki je obetala precej več kot 10. mesto, precejšnje razočaranje za Belgijca, ki v letošnji sezoni še ni dosegel odmevnejšega rezultata, s katerim bi si lahko izboljšal svojo pogajalsko izhodišče za dogovarjanje o novi pogodbi.

Ta se mu namreč izteče konec te sezone, kontroverzni šef ekipe QuickStep-AlphaVinyl Patrick Lefevere pa je že napovedal, da bodo njegovi kolesarji za novo pogodbo morali pokazati več kot so do zdaj. Enako velja tudi za svetovnega prvaka Juliana Alaphilippa, je zažugal priljubljenemu Francozu.

