Slovenski kolesar s posebno gesto nasmejal splet #video

Slovenski kolesar Matej Mohorič (Bahrain Victorius) je v nedeljo z izjemno pogumno vožnjo na dirki Paris–Roubaix zasedel peto mesto. 27-letni Slovenec je nase spet opozoril z izjemno napadalno vožnjo, vse do konca ni popuščal in bil v boju za zmago. Po dirki pa je po družbenih omrežjih zaokrožil tudi posnetek slovenskega kolesarja, ki je nasmejal ljubitelje kolesarstva.

Matej Mohorič je s petim mestom v nedeljo dosegel najboljšo uvrstitev na dirki Paris–Roubaix, ki velja za eno najtežjih enodnevnih dirk na svetu. Slovenec, ki je v svetu kolesarstva vse bolj priljubljen, je po dirki postal zvezda družbenih omrežij zaradi posebnega posnetka. Mohorič je namreč na dirki nekaj časa narekoval hud tempo, ko je s pogledom nazaj preveril, kje so njegovi tekmeci, pa se je ravno takrat na njegovi levi pojavila skupina deklet. Mnogi si posnetek, ki je postal viralna uspešnica, razlagajo po svoje.

Mohoric he still have some time to take a look on other stuff. ;) pic.twitter.com/PoUvexTSFq — Castanhuelas (@castanhuelas) April 17, 2022

100% sure Mohoric lost his focus and the race because of this 🧐 pic.twitter.com/6O3v8iFE23 — Mohamett02 (@mohamett02) April 17, 2022

V nedeljo je bilo nekaj časa videti, da bo Mohorič zmagi v Milanu v San Remu dodal še zmago na dirki Paris–Roubaix, na kateri je v ubežni skupini in čelu dirke vozil približno 80 kilometrov. Kolesarju Bahraina Victorious je nato približno 38 pred ciljem počila pnevmatika, a tudi to ni zaustavilo 27-letnega kolesarja, ki je deset kilometrov pozneje znova napadel in se vrnil v vodilno skupino, tokrat v kvartet, v katerem so bili še Tom Devriendt (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), ki je bil v prvotni skupini, Yves Lampaert (QuickStep-AlphaVinyl) in poznejši zmagovalec Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers). Ko je Van Baarle pri Camphin-en-Pévèleu sam skočil naprej, je Mohorič nekoliko zaostal in ciljno črto prečkal z zaostankom 1:47 na odličnem petem mestu.

"V ubežni skupini sem zapravil veliko energije, kar ni bilo dobro," je po koncu med drugim dejal Mohorič. "Verjel sem v zmago, verjel sem tudi, ko mi je počila guma, a vedel sem, da bo težko," je dejal Slovenec, ki v ciljnem šprintu ni mogel poseči na stopničke. "Upal sem, da bosta drugi Wout van Aert in tretji Stefan Küng čakala do zadnjih metrov, da bi se lahko vmešal v boj, a to se na žalost ni zgodilo. Odvil se je pošten boj," je dejal kolesar Bahrain Victorious.

Matej Mohorič z neustrašnimi vožnjami vse bolj opozarja nase. Foto: Guliverimage

"Res sem si želel stopničk, a to je bil moj maksimum. Še vedno sem ponosen na svoj dosežek. Ves dan sem imel v mislih tudi lanskega zmagovalca Sonnyja Colbrellija. Žal mi je, da ga danes ni tukaj, a upam, da bo kmalu spet z nami," se je spomnil na nesrečnega Italijana, ki je na cilju prve etape Dirke po Kataloniji doživel zastoj srca, zatem pa so mu v bolnišnici namestili podkožni defibrilator.

Čeprav se ni uvrstil niti na stopničke, je bil Mohorič po koncu zadovoljen, ves čas se je držal svoje agresivne, napadalne vožnje, v kateri ne popušča. "Mislim, da je to dober način, da se izogneš vsemu kaosu in nesrečam. V vodilni skupini je vedno malo manj nevarno. Letos me čaka še veliko dirk, zato sem imel v mislih tudi to," je po dirki še dejal Slovenec.

Preberite še: