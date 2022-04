Kakšna smola, na prestižni dirki moral čakati na vlak!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Siolu smo se nedavno pogovarjali s 27-letnim nizozemskim kolesarjem Basom Tietemo, ki se je letos vrnil v svet profesionalnega kolesarja. Na delu smo ga videli tudi na nedeljski klasiki Pariz–Roubaix, kjer je prišel na cilj več kot uro za zmagovalcem. Na trasi ga je prehitelo zadnje spremljevalno vozilo, zato je bil ob koncu povsem običajen udeleženec prometa in je moral čakati celo na vlak.

Nizozemski kolesar Bas Tietema je bil do letošnjega leta znan po tem, da je pomagal spisati nizozemsko navijaško himno v čast Primožu Rogliču, in po ganljivem sprejemu slovenskega kolesarja v Tignesu, kjer je zapustil Dirko po Franciji … Letos se je odločil, da se spet vrne v profesionalno kolesarstvo in na dirki za veliko nagrado Denaina, ki se je je zaradi tlakovanih odsekov (na 200-kilometrski trasi jih je 12) oprijel vzdevek mali Roubaix, je nastopil tako kot slovenski šampion.

V nedeljo se je preizkusil še na pravi klasiki Pariz–Roubaix. Njegov cilj na krstu na prestižni dirki je bil, da prečka ciljno črto. Na trasi ga je prehitel zadnji spremljevalni avto, ki sliši na ime metla, kar je pomenilo, da se je zanj dirka končala. A je vztrajal, saj je želel priti do cilja dirke po znamenitih tlakovcih.

Po debeli uri zaostanka za rojakom Dylanom van Baarlejem, ki je bil osrednji junak, je prikolesaril na velodrom, na progi pa moral celo čakati na vlak, saj je bil ob koncu dirke že navadni udeleženec prometa.