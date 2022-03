Oba sta nastopila na dirki za veliko nagrado Denaina, ki se je je zaradi tlakovanih odsekov (na 200-kilometrski trasi jih je 12) oprijel vzdevek mali Roubaix. Primož Roglič, ki je dirko vzel kot preizkus svoje pripravljenosti za spopad s tlakovano podlago, ki bo del letošnjega Toura, je na koncu osvojil 36. mesto, a je kazalo še precej bolje, saj je bil do zadnjega kilometra del ubežne peterice, Bas Tietema pa se je držal bolj v ozadju in na koncu zasedel 80. mesto. A druži ju precej več kot samo četrtkova dirka.

Tietema in Roglič sta se spoznala na lanskem Touru, ko je Nizozemec skupaj s kolegoma, s katerim ustvarja YouTube kanal Tour de Tietema, posnel navijaško himno s koreografijo v čast Rogliču, ovekovečili pa so tudi ganljivo srečanje Rogliča z družino in navijači, ki so ga čakali pred hotelom v smučarskem središču Tignes, potem ko je ta sporočil, da se zaradi obsega poškodb, ki jih je staknil v 1. in 3. etapi Toura predčasno poslavlja z dirke.



Video je v samo šestih dneh zbral skoraj 135 tisoč ogledov, nato pa je zaradi avtorskih pravic na zahtevo agencije ASO, ki organizira Tour, za nekaj dni izginil s spleta.

Srečanje Rogliča z navijači po odstopu s Toura:

Vrnitev v svet kolesarstva

Tietema se je v letošnji sezoni spet vrnil na kolo. Ne samo na kolo, ampak v karavano profesionalnega kolesarstva, kjer si je pot uspešno utiral že pred leti. Bil je med najboljšimi mladimi kolesarji na Nizozemskem, in ko je leta 2014 na dirki Paris-Roubaix za kolesarje do 23 let kot 19-letnik osvojil 3. mesto, si je s tem prislužil pozornost in pogodbo z razvojno ekipo BMC.

Čeprav je takrat povsem upravičeno že sanjal o skoku na najvišjo stopnico kolesarstva, o mestu v ekipi svetovne serije, pa se je leta 2017 zanj vse skupaj končalo, še preden se je zares začelo. Po razpadu ekipe si je moral poiskati nov klub, nato si je pri enem od padcev zlomil ključnico, sledile so še skrajno neprijetne težave z alergijami, zato mu ni preostalo drugega, kot da kolesarsko poglavje svojega življenja zapre in odpre novo.

Tour de Tietema - kanal s 129 tisoč naročniki na YouTubu

Nekaj časa je iskal svojo nišo, nato pa leta 2019 skupaj s prijateljema Jossejem Westrom in Devinom van der Wielom začel snemati videe, povezane s kolesarstvom, in zaradi inovativnih ter posrečenih idej kmalu pritegnil pozornost širše javnosti. Njihov kanal Tour de Tietema YouTubu ima že 129 tisoč naročnikov, videe pa si ogleda več sto tisoč ljudi.

Kanal Tour de Tietema zdaj spremlja vrnitev Basa Tieteme v svet profesionalnega kolesarstva:

Epidemija čas za nov začetek

A kljub uspehu na področju digitalnih medijev je Bas Tietema ves čas čutil, da njegova kolesarska zgodba vendarle še ni do konca izživeta.

V času epidemije je spet sedel na kolo in začel nizati kilometre. Želel si je poskusiti še enkrat.

Bas Tietema za Sportal o razlogih za vrnitev v kolesarstvo:

"Vse skupaj se je zgodilo precej nepričakovano. Ko sta zaradi epidemije moja prijatelja Josse in Devin kupila kolo, smo začeli skupaj kolesariti. Šele oktobra ali septembra lani sem začel razmišljati o tem, da bi se vrnil v kolesarstvo.

Postajal sem tudi vse boljši, saj so težave, zaradi katerih sem moral pred leti opustiti kolesarstvo, izzvenele. Vprašal sem se, kako daleč lahko pridem, če treniram vso zimo, kakšno stopnjo lahko dosežem.

Pri belgijski ekipi Bingoal-Pauwels Sauces-WB, ki je tudi sponzor našega kanala na YouTubu in ima prokontinentano kolesarsko ekipo, sem se pozanimal, ali bi mi bili pripravljeni, če dosežem določeno raven, ponuditi mesto v ekipi. To se je dogajalo oktobra in precej neverjetno se mi zdi, kako daleč mi je uspelo priti v tem času. Za mano je res posebna pustolovščina, posebna pot," je spomine na ponoven začetek kolesarske poti v pogovoru za Sportal obujal Bas Tietema.

Uresničevanje lastnih ambicij

"V mojem drugem kolesarskem poskusu je drugače to, da sem zdaj precej bolj sproščen. Pred leti sem bil osredotočen zgolj na kolesarstvo, na to, da moram dosegati dobre rezultate, da dobim mesto v ekipi, da se moram dokazati, kar prinaša ogromno stresa. Zdaj na vse skupaj gledam nekoliko drugače." Foto: Tour de Tietema "Ne gre mi za denar, gre izključno za izpolnitev lastnih ambicij," poudarja, pri čemer gre zaradi povezav z ekipo za dodaten stres. "To je podobno, kot če si sin trenerja nogometne ekipe. Dokazati se moraš še bolj kot preostali."

Čeprav bo leto 2022 podredil kolesarstvu, vsebina na kanalu Tour de Tietema na YouTubu, ki ima ogromno sledilcev, ne bo trpela, pravi.

"Ne, ni se treba bati, v ozadju našega kanala je ogromno ljudi, ki bodo zdaj prevzeli levji delež dela. Ena od rdečih niti našega kanala je tudi dokumentarno spremljanje moje kolesarske zgodbe."

Pravi, da je njegova raven pripravljenosti zdaj višja kot kadarkoli prej. V štirih mesecih je izgubil kar deset kilogramov, precej lažje premaguje vzpone, številke na merilcih so vsak dan boljše.

"Po drugi strani je v mojem drugem kolesarskem poskusu drugače to, da sem zdaj precej bolj sproščen. Pred leti sem bil osredotočen zgolj na kolesarstvo, na to, da moram dosegati dobre rezultate, da dobim mesto v ekipi, da se moram dokazati, kar prinaša ogromno stresa.

Zdaj na vse skupaj gledam nekoliko drugače. Seveda se še vedno poskušam dokazati in doseči čim boljše rezultate, vem pa, da imam, tudi če mi to ne uspe, v ozadju dokaj stabilno zaledje. Zdaj imam poleg kolesarske kariere še svoj kanal na YouTubu, svojo spletno stran, kolesarski klub in spletno trgovino."

Navijaška poskočnica v čast Rogliču:

Ne želi biti samo spletna senzacija

Odzivi na njegovo vrnitev na kolesarsko sceno so bili večinoma zelo spodbudni.

"Večina tistih, ki me spremljajo na YouTubu, je mojo vrnitev pozdravila, seveda pa se jih nekaj tudi sprašuje, kako je mogoče, da je tip s spleta zdaj profesionalni kolesar.

Vsekakor nočem biti medijska senzacija zaradi senzacije same, ampak se želim dokazati tudi kot tekmovalec. Tudi menedžer ekipe mi je dal vedeti, da zahteva, da je moja raven pripravljenost na ravni preostalih v ekipi."

Skupaj s prijateljema Jossejem Westrom in Devinom van der Wielom ustvarja kanal Tour de Tietema na YouTubu. Foto: Tour de Tietema Zgodba je navsezadnje zanimiva tudi za sledilce, pravi Tietema, saj bodo prek njega dobili nov vpogled v svet profesionalnega kolesarstva. "Neverjetno se mi je zdelo, koliko ljudi je spremljalo neposredni prenos dirke po Antaliji prek spleta in koliko ljudi je zanimalo, kako sem se odrezal."

Zaveda se, da bo težko. "Kolesarstvo je izjemno težak šport, ampak za zdaj se dobro počutim in sem zadovoljen s svojim napredkom in podporo, ki jo čutim od ljudi," pravi.

"Trenutno živim svoje najboljše obdobje," pravi. "Da lahko ustvarjam spletno vsebino in vozim kolo, je nekaj najboljšega, kar se mi je lahko zgodilo."

Z ekipo ga trenutno veže enoletna pogodba. "Cilj, ki smo si ga zadali za letos, je, da še naprej napredujem kot kolesar in da pokažem, da si zaslužim biti profesionalni kolesar. Ekipa upošteva to, da sem novinec, in moj napredek ocenjuje po vsaki dirki," razlaga Tietema.