Francoz ogorčen: Nisem kriv za množičen padec, komentarji bolijo!

"Poleg tega, da sem v bolečinah, moram te dni brati še komentarje, ki so neprijetni, večinoma pa popolnoma neresnični," se je prek Twitterja pritožil 30-letni kolesar moštva TotalEnergies, ki si je pri padcu zlomil ključnico.

"Tvegal je svoje življenje in življenja preostalih"

"Neimenovanega" kolesarja moštva TotalEnergies so nekateri prepoznali kot krivca za nedeljski padec. Ta naj bi se v ospredje glavnine prebijal neodgovorno in agresivno, kar je naposled privedlo do katastrofe. Še najbolj oster je bil britanski kolesar Tom Pidcock, ki je v nedeljo prav tako pristal v jarku. "Kolesar moštva TotalEnergies je tvegal svoje življenje in življenja preostalih, ko se je prebijal v ospredje glavnine. To preprosto ni bila sprejemljiva poteza," je član moštva Ineos Grenadiers povedal za VeloNews.

Ta "neimenovani" in "neodgovorni" kolesar, krivec za padec, naj bi bil prav 30-letni Cabot, a ta krivdo odločno zanika. "Pritiskal je kolesar za menoj, sam pa sem vozil na skrajni desni strani ceste in se držal kolesarjev moštva Bora - hansgrohe. Za dva kolesarja tam ni bilo prostora, moje kolo je nato zadelo v tistega pred menoj, časa za zaviranje ni bilo, sledil je kaos. Zgodilo se je v delčku sekunde," trdi Cabot.

One major crash and one blistering attack defined the men’s Liège-Bastogne-Liège. This is “How The Race Was Won”...https://t.co/4xiFVQVrEX pic.twitter.com/wtXjiZisyy — CyclingTips (@cyclingtips) April 25, 2022

"Nikoli nisem bil vročekrvnež. Nikoli!"

"Nikoli nisem brezglavo tvegal. Moji ekipni kolegi in vsi, ki me dobro poznajo, vedo, koliko časa sem prevozil v zaledju glavnine prav zato, da bi se izognil nevarnostim. Nikoli nisem bil vročekrvnež, nikoli nisem tisti, ki zavira zadnji. Nikoli! Vedno sem spoštoval kolege v skupini, spoštujem tudi svoje zdravje in svojo družino. Vedno!" še sporoča Cabot in prosi: "Zato prenehajte s temi špekulacijami."

Cabot je zapisal še, da mu je žal za vse, ki so padli za njim, in je z mislimi pri dveh, ki sta jo skupila najhuje, to sta kolesarja belgijskega moštva Quick Step Alpha Vinyl, Julian Alaphilippe in Elie Gespert. Oba okrevata v bolnišnici. Čestital pa je Romainu Bardetu, francoskemu kolesarju, ki je prvi priskočil na pomoč poškodovanemu svetovnemu prvaku Alaphilippu.

Vrhunci dirke:

🚀 🇧🇪@EvenepoelRemco attacked in the Côte de la Redoute to take the win on La Doyenne! 👵

🎬 The highlights from #LBL 2022. pic.twitter.com/32fOIXb8le — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 24, 2022

Na napačnem mestu ob napačnem času

Bardet, ki se te dni otepa oznake "heroj" in zatrjuje, da bi prav vsakdo v njegovem položaju ravnal enako − pozabil na svojo dirko in pomagal nesrečnikom −, se je opravičil Cabotu za tvit, v katerem ga je omenil ob poudarku, da so vsi kolesarji v boju za pozicije v ospredju glavnine odgovorni za varnost preostalih in da njihova dejanja vplivajo tudi na kolesarje v ozadju. "Jeremy se je znašel na napačnem mestu v napačnem času, ampak zagotovo nisem jaz tisti, ki bi lahko podajal sodbe o tem, kdo je kriv za padec. Žal mi je, da je bila moja objava razumljena narobe," je, kot poroča CyclingWeekly, zapisal Bardet.

