Nizozemski kolesar Milan Vader, ki je kariero začel v gorskem kolesarstvu in se šele lani preselil na cestno kolo, si je pri padcu v peti etapi Dirke po Baskiji zlomil eno od vretenc, ključnico ter lopatico, obenem pa naj bi imel tudi težave z zoženjem možganske arterije.

Vaderja so takoj po nesreči prepeljali v bolnišnico v Bilbau, pozneje pa premestili v bolnišnico v Rotterdamu na Nizozemskem. Njegovo stanje se je konec aprila izboljšalo do te mere, da okrevanje lahko nadaljuje doma. O rehabilitaciji se je razpisal tudi na svojem Instagram profilu.

"Zadnji trije tedni so bili zelo negotovi zame in za ljudi, ki me obkrožajo," je zapisal in podrobneje opisal trenutke po padcu.

Brez kisika

"Na Dirki po Baskiji sem grdo padel in s številnimi zlomi v zgornjem delu trupa pristal na intenzivni negi v bolnišnici v Bilbau. Najbolj kritično je bilo dejstvo, da sem imel nekaj težav z ožiljem, zato so bili moji možgani nekaj časa brez kisika. Zdravniki so me dva tedna ohranjali pod anastezijo, zato da bi si moje telo lahko čim bolje opomoglo. Dneva, ko sem padel, se ne spominjam. Buden sem nekaj več kot teden dni," je zapisal na Instagramu in s svojimi sledilci delil tudi nekaj skrb zbujajočih dejstev.

"Pravzaprav sem se vsega moral naučiti na novo. Tudi učenje hoje je trajalo nekaj časa. Izredno srečen sem, da sem odnesel celo kožo. V vmesnem času sem bil premeščen v bolnišnico Erasmus v Rotterdamu, kjer so številni specialisti pregledali moje zlome. Izkazalo se je, da lahko zapustim bolnišnico (30. aprila) in okrevanje nadaljujem doma."

Vader se je javno zahvalil sledilcem, družini, prijateljem in ekipi Jumbo-Visma ter uradnemu zdravniku na Dirki po Baskiji, ki je bil po nesreči prvi ob njem in prvi, ki je prepoznal razsežnost njegovih poškodb.

Vader je izredno uspešen tudi na gorskem kolesu. Leta 2019 je na evropskem prvenstvu osvojil bron v olimpijskem krosu, v letih 2019 in 2020 je bil nizozemski državni prvak v tej disciplini, lansko poletje pa se je prvič udeležil tudi olimpijskih iger. V Tokiu je v olimpijskem krosu osvojil 10. mesto. Foto: Guliverimage

Za napovedi, ali se bo Vader, bronasti z evropskega prvenstva v olimpijskem krosu leta 2019 ter nizozemski državni prvak v tej disciplini v letih 2019 in 2020, vrnil v kolesarsko karavano, je še prezgodaj.