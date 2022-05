Kako okreva Primož Roglič?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz ekipe Jumbo-Visma so sporočili, da bo Primož Roglič, ki je zaradi bolečin v kolenu izpustil dve ardenski klasiki, Valonsko puščico in zadnji spomladanski kolesarski "spomenik" Liege– Bastogne– Liege, najverjetneje prihodnji teden začel polno obremenjevati koleno.

Slovenski kolesarski šampion Primož Roglič, ki je nazadnje dirkal sredi aprila, ko je na Dirki po Baskiji osvojil osmo mesto, po šestdnevni preizkušnji pa opozoril na bolečine v mišici za kolenom, trenira v omejenem obsegu in je pod stalnim nadzorom zdravniške ekipe, je v pogovoru za Het Laatste Nieuws povedal športni direktor nizozemske ekipe Jumbo-Visma Merijn Zeeman. "Zdravniki in naš trener Mathieu Heijboer vsakodnevno spremljajo, kaj se dogaja s Primoževim kolenom," je povedal.

Na višinske priprave v Sierra Nevado

Foto: Guliverimage Roglič, ki je trenutno v Sloveniji, naj bi nogo polno začel obremenjevati prihodnji teden, ko bo z ekipo na višinskih pripravah v Sierra Nevadi v Španiji.

Roglič bo pred Dirko po Franciji, ki se bo 1. julija začela na Danskem in je njegov glavni cilj sezone, nastopil še na Kriteriju Dauphine (od 5. do 12. junija), medtem ko ga na razočaranje slovenskih navijačev spet ne bomo videli na dirki Po Sloveniji (od 15. do 19. junija), kjer se bo za Tour ogreval dvakratni zmagovalec Tadej Pogačar (UAE Emirates).

Jumbovci bodo na Tour poslali še lansko presenečenje Toura Jonasa Vingegaarda, ki bo Rogličev sokapetan, Wouta van Aerta, ki si želi obleči zeleno majico najboljšega v točkovanju, Rohana Dennisa ter Stevena Kruijswijka in Seppa Kussa, ki bosta glavna pomočnika v gorskih etapah.

Vsi omenjeni v ponedeljek odhajajo na višinske priprave, kjer se bodo za zadnja mesta v postavi za Tour potegovali še Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck, Mike Teunissen in Christophe Laporte, ki bodo lovili zadnje vstopnice za nastop na najpomembnejši kolesarski dirki leta.

"Priprave na Tour raje začnemo z razširjeno zasedbo. Če se zgodi, da bi v prihodnjih tednih kdo od njih odpadel ali zbolel, ni najbolj zaželeno, da bi ga zamenjal kdo, ki ni dobro pripravljen," je pojasnil Zeeman.

109. izvedba Dirke po Franciji se bo začela 1. julija v Köbenhavnu na Danskem in končala 24. julija v Parizu.