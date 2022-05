Pogačar že čuti pritisk za Tour de France

Mladi slovenski šampion Tadej Pogačar tudi letos nadaljuje izjemne predstave na najvišji ravni. Na uvodu je osvojil Dirko po Združenih arabskih emiratih in s tem navdušil ter zadovoljil šefe pri UAE Emirates, nato je v velikem slogu pokoril tekmece na legendarni italijanski klasiki Strade Bianche, bil najhitrejši tudi na večdnevni dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, nakar se je spet posvetil klasikam.

Med najbolj opaznimi je bil na Milano–Sanremo, kjer je naredil veliko selekcijo, pri spustu pa je nato mimo vseh švignil Matej Mohorič, ki v velikem slogu osvojil enega od petih spomenikov. Prav posebna je bila zanj preizkušnja na Dirki po Flandriji, kjer je bil spet v središču pozornosti, v samem zaključku pa se mu ciljni šprint ni izšel po željah in dirko je končal na četrtem mestu.

Pritisk mu daje motivacijo

Želja je bila nastopiti še na belgijski klasiki Liege–Bastogne–Liege, kjer bi branil lansko zmago, vendar je zaradi smrti mame njegove partnerke Urške odpotoval v Slovenijo.

"Letošnja sezona je bila malce drugačna kot lanska. Naredil sem korak naprej na dirkah, zlasti enodnevnih. Zmaga na Strade Bianche mi bo za vedno ostala v spominu. Tudi klasiki, ki sta sledili, zlasti flandrijska. Lepa izkušnja je bila. Takoj po cilju sem rekel, da pridem še. Flandrija je res fenomenalna dirka. Še jo želim dirkati. Ostalo je bilo bolj kot ne enako kot lani," se je uvoda v sezono dotaknil član UAE Emirates.

Pogačarjev osrednji cilj je razumljivo povezan z Dirko Po Franciji, ki se bo 1. julija začela v Köbenhavnu na Danskem. Na dirki vseh dirk bo namreč naskakoval tretjo zaporedno zmago. Letvica je postavljena visoko in za kolesarja njegovega kova je razumljivo, da je temu tako: "Pritisk je že za letošnji Tour. To mi daje motivacijo. Vem, da mi ljudje okoli mene zaupajo, verjamejo vame. S takšno miselnostjo bom šel na dirko in skušal ponoviti zmago."

Z razlogom se veseli junijske sobote

Pretekli konec tedna je kot darilo prejel avtodom podjetja Carthago, ki ga bo izkoristil že v naslednjih dneh. Odpravlja se namreč v Pireneje in Alpe, kjer bo proučil ključne etape na Dirki po Franciji: "Vse ob svojem času. Po stopničkah grem naprej. V Pirenejih si bom ogledal tri etape in kronometer in še v Alpah tri etape. Pred višinskimi pripravami bom kar zaposlen."

Velika zmaga na Strade Bianche. Foto: Guliverimage

Opravil jih bo v Livignu, kjer bo nastanjen tri tedne. Po povratku se bo za Tour de France ogreval na domači preizkušnji dirki Po Sloveniji, na kateri bo napadal drugo zaporedno zmago. "Na dirki Po Sloveniji bom skušal priti v dirkaški ritem. Da pridem spet v skupino, se spopadem z napadi, da dobim visok srčni utrip. Po dirki še ne vem, kaj me čaka. Morda grem za tisti teden še na višinske priprave in potem neposredno v Köbenhavn," pravi "Pogi", ki je dal jasno vedeti, katerega junijskega dneva na dirki Po Sloveniji se najbolj veseli: "Sobotnega (18. junij, op. a.) s ciljem na Veliko Planino. Zelo rad grem na ta hrib. Velikokrat sem že bil na njem. Nedaleč od doma je. Pričakujem veliko gledalcev. Vzdušje bo fenomenalno in blizu domačega kraja. Dirka Po Sloveniji ne bo lahka. Etape so lepe. Zelo pestro bo. Odprta dirka bo. Vsako etapo se lahko karkoli zgodi. Se kar veselim dirkati Po Sloveniji."

"Na vsaki dirki, na kateri sva s Primožem, sva rivala"

V zadnjem obdobju je največ treniral v okoli Slovenske Bistrice. Vzponi na Roglo, Areh in Svete Tri kralje so bili na njegovem dnevnem meniju, kjer je srečal več rekreativnih kolesarjev, kot je bila to praksa v preteklosti: "Lepo je bilo trenirati na domačih cestah. Tri leta nazaj tu ni bilo veliko kolesarjev. Zdaj jih vidimo vedno več na cesti. Tudi v slabšem vremenu vidiš koga. Vesel sem zaradi tega."

Dobro je razpoložen in misli ima usmerjene proti osrednjemu vrhuncu sezone, ki sliši na ime Tour de France, na katerem bo tretjič zapored skušal v Pariz prikolesariti v rumeni majici najboljšega. Foto: Alen Milavec

Trenutno številka ena svetovnega kolesarstva vse misli usmerja v Tour de France in bo tako kot lani vzel dirko Po Sloveniji kot ogrevanje. Zaveda se, da ga na francoskih tleh čaka pravi pekel. Tekmeci bodo prežali na vsako morebitno njegovo napako. Največji tekmec bo Primož Roglič, ki je pred dnevi dal vedeti, da so v ekipi Jumbo-Visma osredotočeni in iščejo način, kako premagati prav Pogačarja. Zavedajo se namreč, da pot do vrha pomeni ravno skok mimo 23-letnega "Pogija".

Tudi sam se zaveda, da je Primož največji tekmec v boju za rumeno majico. "Na vsaki dirki, na kateri sva s Primožem, sva rivala. Na koncu velikokrat sama ostaneva in drug drugega ženeva do cilja. Vsak želi zmagati. Jasno, za svojo ekipo. Na Touru bo enako. Kar veselim se dvoboja. Seveda so še preostali, ampak tudi jaz mislim, da mi je najbolj nevaren Primož. Kar mi je v veselje. Govoriva isti jezik in veliko boljše je dirkati proti njemu kot proti komerkoli drugemu," je o največjemu tekmecu dejal Tadej in s tem dal vedeti, da je vesel, da slovenska kolesarja krojita razplete na tovrstnih največjih večetapnih dirkah in sta v središču pozornosti onedve, ter ne predstavniki tujih držav.