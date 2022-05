Nekdanji Rogličev sotekmovalec postaja spletna senzacija. A ne po svoji zaslugi. #video

Sir Willie je glavni akter hudomušnega dokumentarnega filma, ki ponuja vpogled v življenje psa, ki želi postati najhitrejši pes na Stravi (FKD oz. the Fastest Known Dog).

"Odkar nisem več del ekipe svetovne serije, sem težko našel partnerja za trening," v filmu razlaga nekdanji kolesar in zmagovalec dirke Belgium Waffle Ride Alexey Vermeulen, ki psa varno prevaža v prilagojenem nahrbtniku.

"Končno sem ga našel v Willieju, ki je čudovit partner. Ne želi si samo biti dober pes, želi postati najboljši pes. In obstaja mesto, kjer je Willie res izjemen, in to je na Stravi. Njegova največja motivacija, odkar sva začela skupaj trenirati, je, da bi postal FKD, Fastest Known Dog," je povedal nekdanji sotekmovalec Primoža Rogliča v ekipi LottoNL-Jumbo, ki se je ob simbiozi že večkrat zamislil.

"Če sem povsem iskren, potem moram reči, da je povsem obseden in da me počasi spravlja ob živce. Kar ne neha osveževati Strave in včasih se mi zdi, da sploh nisva več trening partnerja, ampak da počasi postajam njegov pomočnik."

Sir Willie v iskanju popolnosti ne pozna bližnjic. Razmišlja o pravilni prehrani, pravem odmerjanju počitka, v želji po čim večji aerodinamiki je obiskal celo specialista za aerodinamiko.

Dolgodlaki miniaturni jazbečar je sicer last Vermeulenovega dekleta Sophie Linn, s kolesarstvom pa se je spoznal v času epidemije novega koronavirusa, ko sta Alexey in Sophie več časa preživela na kolesu, vse pogosteje pa sta začela s seboj jemati tudi Willieja, da se ta ne bi dolgočasil doma. Hitro se je izkazalo, da se na kolesu počuti kot riba v vodi in da obožuje pogled na naravo z drugačne perspektive.

Kmalu je postal reden obiskovalec cest v okolici Boulderja v Koloradu, z začetkom kolesarske sezone pa se je skupaj z Alexeyem začel udeleževati tudi dirk.

Kot pes na kolesu je bil seveda atrakcija, kjerkoli se je pojavil, in sčasoma po prepoznavnosti prerasel celo svojega dvonožnega prijatelja.

"Bolj slaven je kot jaz," je ta priznal v pogovoru za Cycling Weekly. "Obiskovalci dirke Belgian waffle Ride so bili kar malo nejevoljni, ker ga ni bilo zraven," je še dodal Američan, ki ga v juniju čaka posebna preizkušnja. V Kanzasu se bo udeležil skoraj 322-kilometrske dirke Unbound na makadamski podlagi (gravel race). Ali ga bo pri tem spremljal tudi Willie, še ni potrdil.