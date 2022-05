Pet let od enega najbolj bizarnih dogodkov v svetu športa #video

Danes mineva natanko pet let od dneva, ko je nizozemski kolesar Tom Dumoulin, takrat vodilni na Dirki po Italiji, sredi 16. etape pred očmi svetovne televizijske javnosti slekel dres, spustil hlače, stekel v travo in ... opravil veliko potrebo.

Številnim ljubiteljem kolesarstva, ki so leta 2017 zavzeto spremljali Dirko po Italiji, je v spominu bolj kot skupna zmaga Toma Dumoulina in etapna zmaga na 14. etapi z gorskim ciljem na Oropi ostal njegov obisk naravne toalete. Brez pretiravanja lahko zapišemo, da je šlo za enega najbolj znanih obiskov stranišča v naravi v zgodovini športa.

Dumoulin se je 33 kilometrov pred ciljem 16. etape Gira ustavil, snel čelado, slekel rožnato majico, spustil spodnji del dresa ter se zatekel v travo, kjer je počel, kar je pač počel.

Po opravljeni potrebi je skupaj z ekipo Sunweba besno lovil priključek h glavnini, njegova prednost pred prvim zasledovalcem v skupnem seštevku pa je z dveh minut in 41 sekund skopnela na 31 sekund.

Dumoulin je razlog za takšno prebavno reakcijo sprva pripisoval preveliki količini zaužitih energetskih ploščic, pozneje je v zelo odkritem pogovoru za nizozemski NOS pojasnil, da je v ozadju njegovih želodčnih težav na Giru slabo prebavljanje določenih živil.

"Številne skupine živil, kot sta fruktoza in laktoza, pri nekaterih ljudeh niso dobro prebavljive in nekateri imamo z njimi več težav kot drugi. Če si že na meji svojega prebavnega sistema in poješ le en kos tega živila ob napačnem času, na primer na Giru, se lahko zelo hitro izloči skozi prebavni trakt," je pojasnil ter na konkretnem primeru orisal, kako pomembno je vedeti, kaj tvojemu telesu prija in kaj ne.

"Na dan, ko v telo vneseš veliko kalorij, zaužiješ tudi veliko laktoze in fruktoze. Tako na primer že eno jabolko vsebuje dovolj fruktoze, zato je zame bolje, če namesto jabolko zaužijem kivi. Ali pa mleko. Mleko vsebuje ogromno laktoze, zato je zame bolje, če spijem mleko brez laktoze ali pa se mleku raje kar izognem," je povedal Dumoulin, ki se je po dogodku na Giru z nutricionisti posvetoval o svojem nadaljnjem prehranskem režimu. Zaradi želodčnih težav je nekaj dni celo preživel v bolnišnici v Enschedeju, kjer so na podrobnejših preiskavah poskušali ugotoviti, ali je alergičen na določene prehranske izdelke, ki bi jih moral izločiti z jedilnika.

Dumoulin se zadnja leta bori s skromnimi rezultati, čeprav v kronometru še vedno igra pomembno vlogo. Lani je v Tokiu postal olimpijski podprvak v vožnji na čas, na kronometrski etapi letošnjega Gira pa je bil tretji. Po 14. etapi je zaradi izčrpanosti odstopil.