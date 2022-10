Mason Greenwood po plačilu nove varščine zapustil pripor

Po zaslišanju je tiskovni predstavnik sodišča povedal, da so odobrili varščino s posebnimi pogoji, Greenwood ne sme stopiti v stik s tožnikom in pričami, ves čas pa se mora nahajati na enem naslovu.

Velikega upa angleškega nogometa, ki je na 129 tekmah za rdeče vrage dosegel 35 golov, so prvič aretirali januarja letos zaradi domnevnega posilstva in fizičnega napada na nekdanje dekle. Zaslišali so ga tudi zaradi domnevnih groženj s smrtjo. Takrat so ga po plačilu varščine izpustili iz pripora.

Pred dvema dnevoma mu je sodišče pripor podaljšalo, po štirih dnevih za rešetkami pa ga vendarle izpustilo na svobodo.