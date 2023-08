Nezadovoljstvo navijačic: Greenwood si bo službo moral poiskati druge

Mason Greenwood in Manchester United gresta po interni preiskavi v klubu po sporazumno ločenih poteh, so danes potrdili v angleškem nogometnem klubu. Vrnitev nogometaša je namreč povzročila vznemirjenje, saj je skupina navijačic temu nasprotovala, poročajo agencije.

V začetku lanskega leta je bila proti Greenwoodu sprožena preiskava zaradi posilstva in povzročitve telesne poškodbe. Tožilstvo je po letu dni preiskavo zaključilo, saj so obtožbe umaknile ključne priče, zato ni bilo izgledov, da bi na sodišču dosegli obsodbo.

Pri klubu pa dodajajo, da so skušali zbrati čim več informacij in dokazov v zvezi s primerom, "ki niso javno dostopni". V klubu so nato prišli do sklepa, da nogometaš ni storil kaznivih dejanj, katerih je bil obdolžen, vseeno pa je storil napake, za katere mora prevzeti odgovornost. Prav tako so v klubu prišli do sklepa, da na taki podlagi sodelovanje ni možno, zato bo moral Greenwood novo službo poiskati drugje.

