Po loteriji in novi lovoriki čas za domači derbi

Na angleških zelenicah se bo ta konec tedna odvil že 2. krog nove sezone premier lige. Tudi v drugem dejanju prestižne angleške lige bo na sporedu kar nekaj poslastic, med drugim tudi sobotna derbija med Tottenhamom in Manchester Unitedom ter prvakom Manchester Cityjem in Newcastlom.

Newcastle čaka težek preizkus proti aktualnim prvakom Manchester Cityju, ki je med tednom v zrak dvignil tudi pokal za evropski superpokal, potem ko je bil po izvajanju enajstmetrovk boljši od Seville. Medtem ko je City v prvem krogu s 3:0 odpihnil Burnley, pa so za najbolj zanesljivo zmago kroga poskrbele prav srake, ki so s kar 5:1 odpihnile Aston Villo. Na Etihadu si tako ljubitelji angleškega nogometa obetajo pravo poslastico, ki bo dala dober odgovor, kako močni sta obe ekipi na uvodu v novo sezono. Veliko skrbi je strategu Cityja Pepu Guardioli zagotovo povzročila poškodba Kevina de Bruyneja, ki bo z zelenic odsoten vsaj nekaj mesecev.

Erik ten Hag bo z Unitedom iskal pot do druge zmage. Foto: Reuters

A še pred tem bosta za drugi derbi v sobotnem popoldnevu poskrbela Tottenham in Manchester United. Spurs so po odhodu prvega zvezdnika ekipe Harryja Kana, ki je okrepil Bayern, v prvem krogu le remizirale na gostovanju pri Brentfordu (2:2), tako da bo londonska zasedba zagotovo željna prvih treh točk, še posebej proti tekmecu iz Manchestra. Rdeči vragi so v novo sezono vstopili z zmago, potem ko so v ponedeljek po zadetku branilca Raphaela Varana z 1:0 premagali Wolvs.

Prav tako v soboto bo Liverpool po remiju s Chelseajem v prvem krogu tokrat gostil Bournemouth, Chelsea bo v nedeljo na delu pri West Hamu, krog pa bosta v ponedeljek zvečer z obračunom sklenila Crystal Palace in podprvak Arsenal.

Angleško prvenstvo, 2. krog:

Petek, 18. avgust:

Sobota, 19. avgust:

Nedelja, 20. avgust:

Ponedeljek, 21. avgust:

Lestvica: